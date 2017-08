Josephine Juncker er stadig i den hvide trøje, men buskerne er ikke længere »Roskildeblå«. De er »københavner-røde«, som også bolden i træningskampen onsdag mod TMS Ringsted. Foto: Anders Kamper

Juncker er skiftet til Ajax

Sport DB - 11. august 2017

Hun vil pynte på ethvert 1. divisionshold, inklusive Roskildes, men efter syv år i klubben er hun nu væk. For tre uger siden skiftede bagspilleren Jospehine Juncker til Ligaoprykkerne Ajax, og onsdag aften trak hun for anden gang kamptrøjen over hovedet til kampen mod TMS Ringsted.

Og som Juncker spillede i de sidste 10-15 minutter var det svært at se, at hun netop er kommet tilbage til håndboldbanen efter 10 måneders skadespause og en flere måneder lang genoptræning udelukkende med fokus på at blive stærk nok i det knæ, der har drillet i flere år.

Nok er svirpet i armen der endnu ikke, men blikket for spillet og de rappe fodskift ligger naturligt til hende, og Juncker var med til at gøre kampen spændende i slutfasen, så TMS i stedet for at vinde med fire eller fem mål blot vandt med et.

Til sidst havde Juncker chancen for at udligne, men skuddet nappede Sofie Juhl, så TMS vandt 24-23.

Men hvorfor lige et skift til Ajax efter samlet syv år i Roskilde?

- Efter min lange skadesperiode handler det for mig om at få at masse gode træninger både fysisk og med bold, og her i Ajax er der et super godt træningsmiljø, og her kan jeg arbejde mig tilbage med flere træninger end i Roskilde, siger 21-årige Josephine Juncker.

- Jeg har længe gerne villet tage det sidste skridt op, og så blev jeg enig med mig selv om at skifte og kaste mig ud i det.

Roskilde Håndbold ville måske nok gerne have beholdt Juncker i truppen, men som hun siger, var der »lidt blandet kommunikation« fra klubben i slutningen af sidste sæson.

- Det er helt forståeligt, når man tænker på min lange skadespause, og jeg har ingen dårlige følelser eller den slags i forhold til klubben overhovedet. Den klub betyder meget for mig og det vil den altid gøre, og man ved jo aldrig, om jeg en dag står i klubben igen, siger Juncker.

I Ajax skal Juncker altså spille sig tilbage til topformen på et nyoprykket Ligahold.

- Jeg skal stille og roligt i gang og have »banket rusten af«, for timingen er der ikke helt endnu. Jeg føler mig stadig lidt på glatis på banen, men det må komme med tiden og uden at være bange for at lave fejl. Måske bare ved at lægge hovedet på bænken og satse på, at det går, siger den nu tidligere Roskilde-spiller iført nu hvid Ajax-trøje og røde bukser. Ikke Roskildes blå.

Og du har ikke ondt?

- Jeg tør næsten ikke sige det, men det det går overraskende godt, og jeg har ikke ondt overhovedet. Knæet har ikke været hævet endnu, men jeg har »satme« også været god til at passe godt på det og gjort alt, hvad jeg kunne!

Siger Juncker, der godt er klar over, hvad der venter Ajax i Ligaen. Klø med klø på.

- Det bliver en hård sæson for os, men med lidt god vilje og sammenhold, så kan vi lave en overraskelse eller to i sæsonen. For mig selv skal jeg se, hvor langt jeg kan drive det - give den gas og samtidig tænke på, at jeg har et knæ, der skal holde. Det er en svær balancegang, men jeg har dygtige folk omkring, så jeg tror det går, siger Josephine Juncker.

Ajax starter Ligaen med noget nær den værst tænkelige modstander, når turen den 1. september går til Ikast og mødet med storholdet FC Midtjylland.