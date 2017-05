FC Roskilde og Fremad Amager spillede 0-0 i Roskilde. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

John Faxe tilfreds i Roskilde

Sport DB - 14. maj 2017 kl. 22:09 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 0-3 afklapsningen torsdag aften til Næstved var Fremad Amager søndag kommet til Roskilde for at rette lidt op på den mentale og sportslige tilstand ved at knokle sig til et point via uafgjort mod FCR.

Det lagde træner John Faxe Jensen ikke skjul på efter den triste og chancefattige nulløsning foran over 1300 forventningsfulde tilskuere, der så FC Roskildes Morten Nielsen blive udvist for sin anden advarsel efter en sen tackling af Fremad-målmand Alexander Horsebøg.

- Med nederlaget til Næstved og tre kampe på otte dage, så var det vigtigt, at vi kom herfra med et point. Det gik vi efter, og den plan lykkedes. Vi kunne godt se, at Roskilde-spillerne var frustreret ved pausen, for de kom ikke til noget, og vi havde jo de største chancer.

- Vi havde det, som vi ville, men kampen ændrede lidt karakter med Mortens udvisning. Vi skulle holde fast, og især da HB Køge førte 3-0 over Næstved. Det var ikke her, vi skulle sikre os endeligt. Vi skulle ikke bagud mod Roskilde, for de er fantastisk dygtige på omstillinger, og hvis vi kom bagud, ville vi spille hele lortet over i deres lejr. Det var der ingen grund til. Planen lykkes, konstaterede Faxe.

Han kæmper med næb og klør for at sikre sit hold endnu en sæson i 1. division. Med to kampe tilbage har Fremad fire point ned til Næstved under stregen.

I de sidste to kampe skal holdet møde AB, der er rykket ned, samt Nyk. FC.

- Det point her kan måske være det, der redder os. De små skridt tæller, så vi kan afgøre det mod AB, sagde John Faxe og lød meget tilfreds.

Hans hold kan selv afgøre sagen nu.