Jensen bliver hos Faxe

- Jeg er super glad for at være i Fremad Amager. Sammenholdet er helt fantastisk, og derfor var det også helt naturligt for mig at forlænge allerede nu. Jeg er også meget glad for at træne under John Faxe, som jeg virkelig har et godt samarbejde med. Derudover nyder jeg også meget at spille sammen med min gode ven Mike Mortensen, så en forlængelse var helt naturlig for mig. Vi går jo ind til foråret med en målsætning om at blive oppe, og hvis vi er dygtige nok til at sikre os det tidligt, så kan vi også få et super spændende forår. Med de nye spillere der er hentet + de spillere som allerede har forlænget, så ser truppen vildt spændende ud. Jeg glæder mig meget til at vi starter op igen i 2017, siger Martin Jensen til amagerkanernes facebook-side.