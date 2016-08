Jan Magnussen om sønnens ulykke: Sikkerheden er utrolig

Den garvede Jan Magnussen takker efterfølgende sikkerheden for, at sønnen ikke kom noget alvorligt til, selv om Kevin Magnussen bragede ind i barrieren med næsten 300 kilometer i timen.

Efter Kevin Magnussens voldsomme afkørsel satte Jan Magnussen sig selv i en racer og vandt sit løb.

- Naturligvis var det ubehageligt at se ulykken på skærmen, og jeg må sige, at jeg var meget glad for at høre ham meddele, at han var ok, lyder det fra Jan Magnussen i en pressemeddelelse.

- Motorsporten kan være hård business, men sikkerheden er utrolig, og det kan både jeg og Kevin skrive under på.

Jan Magnussen befandt sig i USA, hvor han sammen med Antonio Garcia vandt Weathertech Sportscar Championship i Virginia i deres Corvette.

Kevin Magnussen har efter ulykken på Spa-banen meldt sig ved godt mod og godt helbred. Han slap med en lille flænge på venstre ankel og forventer at være klar til sæsonens næste grandprix, som køres 4. september på Monza-banen i Italien.

Danskeren skal dog lige have starttilladelse af løbslægerne, før han kan vide sig sikker på at komme i aktion i støvlelandet.