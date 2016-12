Ingen julesul til Mads Pedersen

- Det var sgu lidt vildt. Vi var 70 mand af sted alt i alt, så det var virkelig mange mennesker at holde styr på. Hér er der en person til alt. Til at sørge for maden, til at sørge for logistikken, til at sørge for kommunikation osv, fortæller den unge midtsjællænder, der netop i denne måned er fyldt 21 år.