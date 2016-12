Nicklas Selvig vil være at finde i TMS i halvandet år endnu. Foto: Anders Ole Olsen

Højrefløj forlænger med TMS Ringsted

Sport DB - 29. december 2016 kl. 18:36 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Højrefløjen Nicklas Selvig er tilsyneladende så glad for livet i TMS Ringsted, at han nu har forlænget sin aftale med et år yderligere. Således løber kontrakten nu frem til sommeren 2018.

TMS-træner Christian Dalmose er generelt begejstret for Selvig, som udover at dække fløjen også er relativt hårdtskydende, og derfor sagtens kan bruges som backup på højrebacken også.

Om fløjsituationen i klubben siger Dalmose:

- Efter Selvig har sagt ja til at blive i TMS Ringsted, må vi sige, at vi er stærkt besat på højre fløj. Nicklas Selvig har siden sin ankomst virkelig taget kampen op til træning og kamp. Hans energi og fight er der mange, der kan lære af. Det gode ved Selvig er, at han også spiller en god højre back, og er en super kontraspiller med et godt overblik for spillet.

Nicklas Selvig er selv mere end tilfreds med forlængelsen, og med livet i klubben.

- Jeg er glad for TMS Ringsted, jeg er for alvor kommet op i tempo, og fundet ud af, at jeg kan være med, derfor var det naturligt at forlænge et år mere, og se hvor langt talent og hård arbejde kan føre. Uden for håndbolden banen er jeg også glad for, at klubben har hjulpet mig med job hos Midtsjællands Byggeservice, siger den venstrehåndede profil.