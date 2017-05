Mads Juel Andersen har ikke helt fat i Emil Nielsen her - han er tæt på at score. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Her er Emil N. tæt på at score Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her er Emil N. tæt på at score

Sport DB - 28. maj 2017 kl. 21:55 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han kom hjem lidt som den fortabte søn efter mislykkede ophold i norske Rosenborg og bagefter i AGF.

Emil Nielsens hjemkomst til FC Roskilde var sidste sommers store nyhed i klubben, for alle husker den fantastiske sæson, han fyrede af i 2. division i 2013-14, hvor FCR rykkede op hvor han scorede mål på samlebånd. 33 stk.

Emil Nielsen er tilfreds med holdets 4.plads i denne sæson, men lyder som og ligner en, der havde håbet på lidt mere end at lande lige udenfor de allersjoveste placeringer.

Lørdag eftermiddag sluttede FCR sæsonen af med et 0-1 nederlag i Herfølge til HB Køge, hvor Emil Nielsen var spidsangriber i fraværet af Morten Nielsen, og på billedet er Emil Nielsen netop lige kommet for sent til at prikke bolden ind bag Andreas Hansen til 1-0.

- Det er jo ikke i denne kamp, at vi misser 3.pladsen, for vi har haft nogle dumme og uheldige pointtab andre steder. Vi skulle have vundet her, ja, men det skulle vi også have gjort i andre kampe. Nederlaget her er ikke det største problem, siger Emil Nielsen efter kampen.

- Det sene nederlag i Helsingør gjorde mest ondt, og så er det pivelendigt, at vi taber til AB hjemme. I Nykøbing sejlede hele holdet, så...

- Vi gik efter top-5, og så hentede vi flotte spillere ind (Daniel Stenderup og Mathias Gehrt i januar, red.), så forventningerne blev skudt i vejret. Sådan er det, men vi nåede målet, siger Emil Nielsen.

Han nåede selv at score fire mål.

- Jeg ville gerne have scoret flere, men for mig har det mest handlet om at komme op i gear. Jeg slutter ok af, og jeg vil gerne vise mig frem. Jeg kom hertil fra Rosenborg og AGF, og når man gør det, så er det da med et mål om at finde sig selv og så komme tilbage, hvor det er rigtig sjovt. Men samtidig er klubben i sindssyg udvikling med de spillere, der er her og dem der er hentet, og det gør, at vi næsten er på Superliganiveau. Vi skal videre, for man stræber altid efter at spille så højt som muligt, siger Emil Nielsen.