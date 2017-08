Hedevang imponeret i Roskilde

Rune Hedevang er imponeret over, hvordan der trænes i Roskilde. Arkivfoto

Sport DB - 25. august 2017 kl. 08:34 Af Anders Kamper

Efter blot få måneder i Roskilde Håndbolds mandlige 2. divisionstrup er den tidligere HØJ-spiller Rune Hedevang faldet til. Og stortrives - også selv om det er en række ned i forhold til de tidligere sæsoner.

- Jeg er overrasket og imponeret over niveauet, og drengene gør det rigtig godt. På mange måder er det også højere end hvor jeg kom fra. Det er første gang, jeg er i en klub, hvor vi kan finde ud af at styretræne inden en haltræning og stadig gå til den, siger Rune Hedevang.

Og uddyber:

- Når vi styrketræner, så mødes vi halvanden time før haltræningen, og så går man til den, og bagefter træner vi i hallen. Det gjorde man ikke i HØJ, mens jeg var der - i hvert fald ikke ligeså intenst. Bare tag sidste fredag. Her mødtes vi klokken 18 til udelukkende styrketræning, og det var der ingen der brokkede sig over. Den indstilling kan man ikke købe for penge, siger Rude Hedevang.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg heller aldrig været i en trup, der er så harmonisk som den her. Der bliver taget godt imod folk, så det bare været en fornøjelse. De kender hinanden, men vi nye er taget med, som om vi har været her altid, siger Hedevang.

Han er stor og bomstærk og har fået ansvaret for forsvaret.

- Vi er kommet langt allerede nu, og de unge drenge, der er kommet op, har gjort det fremragende. De supplerer hinanden superfint, og mod HIK i mandags gik mange ting op i en højere enhed, fortæller Hedevang om kampen, som Roskilde vandt med tre mål.

Han er mere end glad for, at Kenneth Olsen også er stødt til tropperne i Roskilde.

- De betyder rigtig meget. Han er så rolig i vores angrebsspil, og så står jeg i forsvaret og Rasmus med det store overblik på bænken. Det er fantastisk, og det kan kun blive godt. Kenneth er faldet fint til, og der bliver lyttet, når han siger noget.

Så I skal op i tabellen nu?

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi komme til at hente flere point den kommende sæson end Roskilde gjorde sidste år. Klubben har en 2020-plan (oprykning til 1. division, red.), og nu har vi taget et skridt mod den nu. Det er allervigtigste er, at vi er fysisk klar, og vi har faktisk solgt lidt af haltiden i opstarten for at bruge mere tid på styrketræning. Når vi kommer længere op, så er fysikken vigtige end 10 minutter mere i hallen, siger 24-årige Hedevang.

Det er Sepas, der står den fysiske træning af Roskilde-spillerne.

- Vi har rykket os helt vildt, og der er trænet rigtig meget maj og juni.

Rune Hedevang er jyde og startede med at spille i Thyholm IF lige syd for Thy. Som U16-spiller kom han til Team Vestjylland i Lemvig, siden på Team Tvis´ talentakademi som U18-spiller. Var der to sæsoner, inden han skiftede til Roslev med et år i 1. og et år i 2. division. Det var der, Roslev spillede mod HØJ i oprykningsspillet til 1. division, og en måned efter de kampe skiftede han netop til HØJ.

Her blev det til tre sæsoner. Nu er han i Roskilde Håndbold.