Benjamin Kjær kunne juble over ikke bare én, men to guldmedaljer ved DM i Odense. Nu står den på træning frem mod World Games, inden VM venter i december. Foto: Rasmus Bruun Liboriussen Foto: Rasmus Bruun Liboriussen

Haslev-springer: Mega glad og stolt

Sport DB - 23. maj 2017 kl. 11:17 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han var forsvarende danmarksmester og havde i løbet af 2017 vundet samtlige konkurrencer på dansk grund.

Jo, det er vist ikke den store overdrivelse at sige, at Haslev-springeren Benjamin Kjær var storfavorit til at hjemtage guldet i den individuelle klasse ved DM i trampolin i Odense i weekenden.

Som nogle vil vide skuffede den unge HTT'er da absolut heller ikke og vandt med sikker margin - 3,5 point - ned til Jakob Schoppe fra København. Og 18-årige Kjær kunne da også godt mærke et vist forventningspres på sine ellers vældig unge skuldre.

- Jeg vidste udmærket, at jeg var favoritten og ham, som alle ville slå. Men jeg vidste, at jeg skulle gå ind til tingene med den samme mentalitet, som jeg gør til en hvilken som helst anden turnering. Nemlig dén, at jeg ikke vil forsøge at sætte mig op på en piedestal og på forhånd forvente at "det vinder jeg sgu nok rimelig nemt, det hér", forklarer Kjær.

Hvor Benjamin Kjær var mega-favorit i den individuelle konkurrence, så var dette mildt sagt ikke tilfældet i synkron. For så sent som i sidste måned blev Kjærs faste makker og holdkammerat, Lucas Cheung, skadet foden, og derfor skulle Kjær i al hast finde en ny makker til DM.

Hér blev han teamet op med en anden holdkammerat, Teis Petersen, og så havde de to ellers lige en måned til at blive DM-klar. Noget som man må sige lykkedes langt over forventning.

- Vi var overhovedet ikke noget, der bare mindede om favoritter i synkron. Jeg har kun sprunget konkurrence med Teis en enkelt gang før, så vi var ret urutinerede om par, for at sige det mildt.

- Men vi matcher hinanden godt som par, og vi ramte den lige i røven på dagen. Vi forventede ingenting, og netop apropos det med, at små marginaler kan tippe tingene over til de undertippede - så var der faktisk to af favoritparrene, som lavede nogle afgørende fejl, siger det unge stortalent fra Haslev TT.

Han supplerer.

- Det skal nu ikke tage noget af glæden fra sejren. Jeg er mega glad og stolt over vores præstation og egentlig stadig helt overrasket, hér over et døgn efter.