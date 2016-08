Hampes vilde skade

Andreas Hampe i sygesengen, hvor han nu er udskrevet. Foto: Nicklas Møller

Sport DB - 01. september 2016 kl. 11:37 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det, der startede som et ganske almindeligt trælår fra Sydhavsøernes Jesper Munk for 14 dage siden i en træningskamp, udviklede sig til noget af et mareridt for den tidligere Jersie-, Køge- og nuværende HØJ-spiller Andreas Hampe.

Kort inde i 2. halvleg fik han et knæ på låret, som det er sket mange gange før, men denne gang kunne han ikke fortsætte spillet. Smerterne var nemlig store, og de blev værre og værre på vejen hjem til København, hvor han bor og skulle overnatte. De fortsatte om natten, hvor højre lår hævede mere og mere og gjorde det næsten uudholdeligt at være til.

Næste morgen, helt præcis fredag for to uger siden, skulle Hampe så hentes af en holdkammerat for at bliver kørt tilbage til behandling af HØJs sundhedsteam på Lolland, men så langt nåede han ikke.

Nede på gaden blev Andreas Hampe nemlig stoppet af en tilfældig forbipasserende kvinde, der var uddannet sygeplejerske.

- Hun så, at jeg haltede voldsomt og ømmede mig og spurgte, hvad der var sket. Da jeg fortalte hende det, sagde hun, at jeg skulle ringe 112 med det samme og komme på skadesstuen. Det gjorde jeg så, og nu ligger jeg her, fortæller Andreas Hampe fra sengen på Hvidovre Hospital.

Første tanke var, at lårbenet var brækket, men det var ikke tilfældet. Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at Andres Hampe var blevet ramt af det såkaldte compartment-syndrom, hvor en muskel bløder mere end kroppen kan tåle.

Så galt var det fat, at Hampe måtte på operationsbordet klokken 22 fredag aften og have skåret hele låret op, så den store blodansamling kunne fjernes. Det var ikke gjort med et indgreb, for først efter tre yderligere tømninger kunne låret sys sammen i nogenlunde normal størrelse igen. I alt var der en liter blod, der skulle ud, da det pressede på muskler og nerver. Der er stadig en blodansamling i låret, men det blod skal nu løbet ad de rette kanaler ned i læggen, så smerterne kan aftage og Hampe kan begynde et genoptræningsprogram.

Låret er nu syet sammen med 35 sting.

- Det er jo helt vanvittigt, hvad et trælår kan gøre, og det er noget af et chok, at det kunne udvikle sig på den måde! Det var ikke så voldsomt, da det skete, og med is og behandling ville jeg være tilbage efter 10 dage, var min tanke. Men låret begyndte bare at hæve vildt op, og da jeg kom hjem efter kampen kastede jeg op fordi det gjorde så ondt, fortæller Hampe om de smertefulde timer.

- Jeg har haft mange trælår, men her var det låret spændt og stenhårdt. Jeg tror ikke, jeg fik spændt musklen, da jeg blev ramt, og det har så medført den store blødning. Jeg har det okay med det nu, men det er bare trist og ærgerligt at have brugt hele sommeren på at komme i form og det så ender sådan her. Nu skal jeg så starte forfra, sukker Andreas Hampe fra sygesengen, hvorfra han godt nok blev udskrevet torsdag eftermiddag.

Nu er håndbolden sat på stand by nogle måneder. I første omgang og i bedste fald tre måneder, men mere realistisk er det nok, at HØJ ikke får glæde af ham, før et godt stykke tid ind i det nye år.

I dag sender Hampe en sød og venlig tanke til damen på vejen, der stoppede ham fredag for 14 dage siden.

- Hvis ikke hun havde gjort det, kunne det være endt helt galt, så jeg er meget taknemmelig for, at hun stoppede mig. Ellers var det sikkert endt med en blodprop, og så ville de sikkert være slut med håndbold, siger Andreas Hampe.

HØJ indleder i øvrigt sæsonen i 1. division fredag den 16. september, hvor Ajax er gæster i Ølstykke og muligvis med Hampe som tilskuer.