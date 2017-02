Se billedserie Mikkel Sjøberg blev noteret for fire mål og fem assists i kampen. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

HØJ nedkæmpede fynboer

09. februar 2017 Af Kasper Nørgaard Hansen

I en intens og jævnbyrdig affære slog HØJ torsdag aften fynske Otterup med 26-24 - og fortsatte dermed den gode stime.

Til en start så det glimrende ud for HØJ, som tydeligvis havde forberedt sig godt på Otterups noget anderledes 4:2-opstilling i forsvaret. Samtidig var gæsterne skarpe på kontraerne i starten, så efter godt otte minutter hed den 4-6 på måltavlen i det fynske.

Men så blev Rune Hedevang ramt af en to-minutters udvisning, og den blev særdeles dyr. 0-3 tabte høj perioden, og det gav følgelig en generelt usikkerhed i angrebsspillet i de næste mange minutter. Så da det første kvarter var rundet stod der i stedet 10-7 i Otterups favør, hvilket var en udvikling, som ingen kunne have set komme blot en håndfuld minutter forinden.

Første halvleg var generelt en temmelig rodet omgang med en del boldtab i begge ender, og gennemspillede angrebsåbninger skulle man lede længe efter - men i det mindste var stemningen i hallen da fin..

Ved stillingen 12-9 og med otte minutter tilbage af halvlegen fik HØJ atter en udvisning - denne gang tildelt Kristoffer Jessen. Og man sad på dette tidspunkt og tænkte, at hvis de rødblusede nu ville få et lignende blackout som ved første udvisning - ja, så kunne kampen nærmest have været afgjort.

Men i stedet spillede udeholdet nu pludselig to minutters superhåndbold og vandt denne undertalsperiode med 2-0.

Og i stedet for at være stort bagud ved pausen, havde HØJ nu igen ædt sig op på 13-14, og nu så det alligevel ikke så håbløst ud alligevel.

2. halvleg lagde ud som lyn og torden fra begge hold - og forsvarsspillet var stort set fraværende i begge ender. Således formåede de to hold at score hele syv mål på de første seks minutter til 17-17 - og det var lige så stadionspeakeren blev helt forpustet.

Hos HØJ var den nyligt tilbagevendte Andreas Hampe enormt uskarp i kampens første tredjedel, men som opgøret skred frem fik han i højere grad skudt sig varm med nogle af de klassiske skud i det lange hjørne og for fulde drøn. På højrefløjen var Danni Jørgensen omvendt bare en fornøjelse at følge fra start til slut, og både på kontraer og i det stationære spil var han skarp.

Et solidt plus var der også til Mikkel Sjøberg, som midtvejs i anden halvleg om nogen var manden, der sendte gæsterne af sted i »udbrud«. Med sit fjerde mål gjorde han det til 22-18 til HØJ på et fint genenmbrud. Ogat han også nåede op på en håndfuld assists i kampen, gjorde ikke præstationen ringere.

Men, men, men. Med 13 minutter tilbage ramte udvisningsspøgelset igen HØJ. For for anden gang i kampen blev gæsterne totalt udspillet i en undertalsperiode - og denne gang blev de to minutter tabt med hele 0-4! Det var ganske enkelt utroligt at observere, hvorledes sjællænderne intet modtræk havde mod Otterups frispilninger på dette tidspunkt.

Slutningen blev en ægte gyser, og med et minut igen bragte Frederik Høyer HØJ foran med 25-24, og da haluret stod på 59:30, skød hjemmeholdets Magnus Jensen lige i paraderne på Mikkel Sjøberg. Og så udbyggede Høyer i kampens sidste sekund.