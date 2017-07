HKS 4000 kommer tættere på

Ja, de nævnte centrale personer har gang i at etablere en form for alternativ til FC Roskilde. Ikke på top- og eliteniveau, men gerne med et mål om komme i 2. division og have en række gode ungdomshold.

Her er det ikke uvæsentligt, at KFUM et godt stykke ad vejen, om ikke får sin vilje, så dog bliver samlingssted for HKS 4000. KFUM har ungdomshold i næsten alle de bedste rækker på Sjælland efter sommerferien - så højt de kan ligge uden at have licens fra DBU. Det giver KFUM en vis ret til at samle de bedste hold omkring sig, og det kan så efterlade Svogerslev og Himmelev-Veddelev boldklubber som breddeklubber fremover.