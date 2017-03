Henrik Lehm tror på HB Køges chancer på kunstgræsbanen i Nykøbing F. Foto: Jeppe Lodberg

HB Køge-træner: Kunstgræs er ingen ulempe

Sport DB - 05. marts 2017 kl. 09:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Kasper Nørgaard Hansen

- Jeg indrømmer gerne, at det var klart den dårligste kamp, vi har spillet i min tid som træner i HB Køge. Sådan lyder det før forårssæsonens start på Falster - fra HB Køges cheftræner Henrik Lehm.

Jo, 0-4-kampen mod Vendsyssel i pokalturneringen har lige skulle fordøjes. Men nu gælder det nemlig udekampen mod Nykøbing FC. Et hold, som i sæsonen både har nået at ligge nummer ét, ryge helt ned under nedrykningsstregen derfra - for så nu forud for 2. sæsonhalvdels start at ligge i midten af rækken igen.

Alle de ting til trods, så har Nykøbing-spillerne hverken kunne gøre til eller fra i forhold til de lokale vejrguder, for de har ikke været venligt stemte.

Faktisk har det regnet så meget i »Falsters hovedstad«, at NFC har været nødsagdet til at flytte kampen søndag fra det normale stadion i midtbyen og ud til mere ydmyge forhold til kunstgræsbanen, som ligger nogle kilometer væk.

Spørgsmål: Hvad får det af betydning for kampen, at den skal spilles på kunstgræs, Henrik Lehm?

- Nok ikke den helt store, vil jeg sige. Altså for os er det bestemt ingen ulempe, for vores spillestil passer fint til kunstgræs, og vi har også spillet nogle rigtig fine træningskampe på det underlag for nylig. F.eks. mod OB.

- Men omvendt er Nykøbing også et hold, som rigtig gerne vil spille fodbold, så jeg tror heller ikke, at underlaget bliver en ulempe for dem. Faktisk tror jeg generelt, at på sådan en helt plan bane, der kan det godt blive en rigtig fin kamp mellem to hold, der gerne vil have bolden på fødderne.