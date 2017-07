For seks år siden og et par år frem havde HB Køge stor glæde af Brad Rusin (th i "grøn"). Foto: Jeppe Lodberg

HB Køge tjekker amerikanere

Sport DB - 05. juli 2017 kl. 12:54 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HB Køges cheftræner Henrik Lehm havde håbet på at have lukket transfervinduet, når han i onsdag sender sine tropper i aktion for første gang siden sommerferien.

Én brik mangler - en midtstopper mere udover allerede hentede Jean Claude Bozga - og han var godt på vej ind i stalden, men endte med at tage imod et andet tilbud sent mandag aften.

- Sådan er det nogle gange at være træner i andet geled. Et eller andet sted kan vi jo bare være stolte over, at andre større klubber har set det samme som os, når vi har syntes, at her var en interessant spiller, funderer Henrik Lehm, der har noteret sig, at onsdagens modstander, Chicago Bridges, tirsdag spillede 2-2 med SønderjyskEs superligatropper efter at have været foran to gange.

- Men de siger også, at de kommer med et godt hold i år. Og ja, jeg håber på, at de er specielt gode i forsvaret.

- Jeg vil da bruge kampen til at se rigtigt godt efter, om de har noget, vi kan bruge, siger Henrik Lehm om venskabsklubben, der så at sige er et hold af kontraktløse spillere på turné for at miste spillere til modstanderholdene.

Sidste år blev angriberen Gerard Ben en ekstra dag til træning i Herfølge, men HB Køge stod for dagen efter at skulle på træningslejr i Tyskland og inviterede samt lejede i stedet Jeppe Simonsen i SønderjyskE.

Tilbage i 2011 havde de blå/sorte pæn succes med at skrive med Chicagos midtstopper Brad Rusin, mens højre back Shawn Nicklaw og den canadiske midtbanedirigent Nigel Marples året efter aldrig blev de store hit.