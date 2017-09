Mikkel Wohlgemuth - her mod Skive - og HB Køge kommer i kamp på Aarhus stadion mod Brabrand. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

HB Køge spiller i Aarhus

Sport DB - 08. september 2017 kl. 15:29 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aarhus stadion alias Ceres Park alias AGFs hjemmebane - dér kommer HB Køge søndag til at spille sin kamp i fodboldens 1. division mod Brabrand, hvis egen bane står under vand. Og det er HB Køge-cheftræner Henrik Lehm rigtigt glad for, omend han undrer sig:

- Hvordan de har fået lov til det, undrer mig. AGF har jo hjemmebane lørdag (mod Randers).

- Men jeg er selvfølgelig rigtigt glad for, at vi får spillet kampen. Det vigtigste for os er, at vi spiller hver uge, så ikke vi pludseilg får et meget tæt program med midtugekampe. Og både trænere og spillere er rigtigt revanchelystne efter de to sidste kampe.

- Og så er vi glade for, at det bliver hos AGF - det er en dejlig stor bane, så det bliver sværere at pakke sig, siger Henrik Lehm.

Kampen spilles stadig kl. 13.45 søndag.