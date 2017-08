Malte Amundsen blev matchvinder for HB Køge i Sundby idrætspark, hvor 1259 tilskuere i små 20 minutter troede på hjemmesejr. Foto: Jeppe Lodberg

HB Køge rejste sig

Sport DB - 06. august 2017 kl. 16:21 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HB Køge skulle søndag eftermiddag revanchere den pauvre indsats samt nederlaget på 1-3 i sæsonpremieren mod Vejle, da de i dagens anledning magentafarvede spillere var på besøg i Sundby idrætspark til vaskeægte bundopgør i fodboldens 1. division.

Det var til at se - altså ikke, at det var et bundopgør, men at det var tiden at rejse sig og vise, at én kikser gør ingen sæson.

Efter en første halvleg, hvor HB Køge kun i kortere perioder tillod amagerkanerne at komme ud af et højt pres og faktisk spille fin fodbold foran Andreas Hansens felt, skete der ting og sager kort ind i anden halvleg.

HB Køge havde fortsat stilen med at spille bolden rundt på den sidste tredjedel af banen uden at skabe det store, og så fik Fremad Amager en omstilling ved Anders Kaagh. Jean-Claude Bozga obstruerede til frispark og Olcay Senoglu tvang Andreas Hansen til at flyve op under overliggeren og vifte til hjørnespark.

På »affaldet« fra dette fik Martin Koch hægtet Anders Kaagh helt ude i venstre side af feltet - og så kunne samt blev der fløjtet straffespark.

Andreas Hansen var ude ved sin højre stolpe, men kunne ikke forhindre 1-0 efter 53 minutters spil.

Så skulle HB Køge rejse sig dobbelt, og dagens bedste, Alexander Bah, fik kæmpet sig til et frispark på højde med halvbuen i venstre side. Guf for Kristian Andersen, men han var nys blevet skiftet ud med Erik Törnros, og det gjorde intet, for den høje svenske angriber har en tordenstøvle på højre fod og udlignede i det 71. minut.

Og det blev bedre endnu for HB Køge, der fortsatte jagten på tre point, da Malte Amundsen stod klar til at firsttime en løs bold gennem feltet ind bag sagesløse Nicklas Dannevang i Fremad-målet til 1-2 med fem ordinære og tre tillægsminutter tilbage.

Den stilling holdt, og så husker ingen, hvad der skete mod Vejle.