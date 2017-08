HB Køges Mark Gundelach (th.) var på alle måder en mand i centrum i kampen: Først havde han flere gode oplæg til store chancer, så havde han en assist til 0-1-målet - og endelig modtog han så en advarsel efter en mindre batalje med FCR?s Andreas Lissau. Den brokkede Gundelach sig så meget over, at han fik en ny advarsel - og dermed rødt kort. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

HB Køge pillede pynten af FC Roskilde

HB Køge pillede pynten af FC Roskilde

Sport DB - 23. august 2017
Af Kasper Nørgaard Hansen

Gæsterne fra HB Køge var langt skarpere og lidt mere snu end FCR, da de to onsdag aften mødtes i det klassiske lokalopgør. 0-3 stod der på måltavlen efter de 90 minutter, og dermed ryger Køge-drengene med helt op i toppen af tabellen, mens FC Roskilde nu ligger midt i feltet.

Efter bare to minutters spil kom kampens første chance, da Mikkel Thygesen lidt tilfældigt pludselig stod fri midt i HB Køges felt. Men tæt under mål sparkede han svagt og fladt lige på Andreas Hansen i buret. Men bortset fra denne ene kæmpemulighed, så var det småt med underholdning i starten af opgøret.

Efter 25 minutter var HB Køge for første gang rigtig farlige. Martin Koch pillede bolden fra Valon Ljuti midt på FCR's banehalvdel, tog en mindre solotur og sparkede så hårdt og fladt på mål fra en 17-18 meters afstand. Frederik Vang i målet var dog på sin plads og fik pareret.

Chancen var dog ingenting at måle imod dén, som Alexander Bah kom frem til med 36 minutter på uret: Efter indlæg fra Mark Gundelach, fik Bah skrabet den hoppende bold op på underkanten af overliggeren. Og efter at FCR havde været klart bedst i starten af kampen, var det som om gæsterne overtog mere og mere.

Der var da også kun spillet fem minutter af 2. halvleg, før de til lejligheden rødbedefarvede fra Køge var tæt på igen: På et nyt, præcist indlæg fra Mark Gundelach fik Mikkel Wohlgemuth panden på bolden, men atter en gang viste Frederik Vang flotte reflekser.

Til gengæld var det ikke så meget Vangs reflekser, som det var Martin Kochs mangel på koncentration, der forhindrede 0-1 bare få minutter senere. Den i det hele taget uhyre velspillende Kristian Andersen chippede bolden dybt til Wohlgemuth, som fandt Koch helt fri foran kassen. Men på præcis samme måde som Mikkel Thygesen i kampens begyndelse, sparkede Koch svagt ligepå.

Så gik den til gengæld ikke længere for FCR efter 58 minutter: Igen, igen huserede Gundelach på højrekanten, og med et skruet indlæg fandt han Martin Koch, som heaede kraftfuldt på mål. Frederik Vang leverede i første omgang en mirakelredning, men Koch fulgte selv op på riposten og kunne score tæt under mål.

Vi har rost Frederik Vang et par gange i denne artikel allerede, men efter 66 minutter blev han til gengæld i den grad skurken for hjemmeholdet. Vang ville tage en lidt presset dribling ude i siden af feltet, men i stedet pillede Alexander Bah bolden fra ham og spillede den ind på midten til indkiftede Erik Törnros. Denne kunne midt for mål nemt sparke kuglen i det halvtomme mål. Av for en dukkert for hjemmeholdet.

I slutminutterne - efter at Mark Gundelach i øvrigt var røget ud for to gange gult - blev FCR atter farligere. Daniel Stenderup, som i slutfasen var blevet smidt op i angrebet havde en flot afslutning efter 82 minutter.

Men ak, ak måtte man sige, hvis man var FCR-fan: Med to minutter tilbage fik omtalte Törnros bolden midt på FCR's bane. Han blev ikke presset meget, og så tog han chancen med et fladt spark fra 25 meter. Skuddet havde ikke alverdens fart på, men alligevel røg bolden i nettet. Heller ikke hér så Vang alt for heldig ud.