Kristian Andersen - her mod Skive - når ved ikke, om han og HB Køge kommer i aktion mod Brabrand. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

HB Køge på uvis bane

Sport DB - 07. september 2017 kl. 16:11 Af Jeppe Lodberg

Den er ikke skabt til de ustyrlige vandmængder, der denne sommer er væltet ned over det ganske, danske land - fodboldbanen på Brandbrand idrætsanlæg ved Aarhus.

Det fik FC Roskilde at føle, da 1. division skulle have været sparket i gang den 30. juli, men først blev det et par dage senere. Og det kan HB Køge nu skrive under på.

Torsdag meddelte oprykkerne, at onsdagens uvejr har sat banen så meget under vand, at den nok ikke bliver klar at spille på søndag, hvor Henrik Lehms tropper skulle have været på besøg.

Det fik HB Køge og Brabrand til at foreslå DBU, at man byttede rundt og flyttede kampen, så søndagens planlagte møde kunne blive spillet på Castus Park i Herfølge - mod at Brabrand så får gavn af hjemmebanen i det indbyrdes opgør, der er planlagt til den 29. oktober.

Men nej, den går ikke - så nu arbejdes der på at flytte kampen til Silkeborg, hvis superligamandskab først skal i aktion mandag og det hos AaB, mens første hjemmekamp er fredagens efter.

Lykkes det ikke vil Brabrand sende varme tanker mod vejrguderne og bede om bedring, så deres egen bane alligevel bliver spilbar. Men den besked kan HB Køge risikere at måtte vente på lige så længe som FC Roskilde gjorde det tilbage i juli, hvor roskildenserne nåede helt frem og selv kunne sjoske rundt i vandpytterne i det aarhusianske, inden de tog hjem igen med uforrettet sag.