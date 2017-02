Andreas Hansen havde en flot fodparade på en friløber, men droppede også fælt på Meinhard Olsens langskud. Foto: Jeppe Lodberg

HB Køge losset ud af pokalturneringen

Sport DB - 28. februar 2017 kl. 21:14 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været masser af optimisme og glæde i HB Køge-truppen i optakten til forårssæsonen - blandt andet ansporet af flere fine sejre i træningskampe.

Men tirsdag aften ramte den grumme virkelighed i form af årets første betydende kamp: Udekampen i 4. runde af DBU Pokalen mod Vendsyssel. For hér blev HB Køge ekspederet ud af turneringen med et lettere ydmygende nederlag på 0-4.

Straks fra start var den gal i køgensernes bagerste geledder, og efter bare fire minutter tabte Mads Juel Andersen bolden til hjemmeholdets Thiago Leonco, som afsluttede på stolpen. Riposten fulgte Ninos Gorye op på og sparkede bolden fladt i nettet til 1-0.

Efter 20 minutter sparkede Marc Rochester snert over mål på en fin halvflugter, men netop som gæsterne var ved at komme bedre ind i kampen, kom Vendsyssel på 2-0 - og det på et kæmpedrop af Andreas Hansen i Køge-målet. Et tilsyneladende ufarligt langskud fra Meinhard Olsen tabte Hansen sjusket ind i netmaskerne.

Siden kom HB Køge aldrig i nærheden af at spille sig ind i kampen igen: Og på et yderligere mål af Gorye og et af Thiago Leonco slog nordjyderne den fortjente sejr fast.

Kort før tid tillod Mikkel Wohlgemuth endda at brænde et straffespark for udeholdet.

Dermed har køgenserne en hel del at arbejde med, før 1. division starter op igen på søndag - for HB Køges vedkommende ude mod Nykøbing FC.