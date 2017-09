Oliver Lassen er en af HB Køges egne unge spillere, der er kommet op i 1. holdstruppen. Foto: Anders Kamper

HB Køge i toppen til talentudvikling

Sport DB - 13. september 2017 kl. 10:05 Af Anders Kamper

For et år siden vidste HB Køges direktør Per Rud ikke helt, hvad den såkaldte Tonsser Club Rating var, men det gør han nu, og han er endnu mere glad for den i år.

Tonsser Club Rating er database, der måler og rangerer fodboldklubber verden over på fem parametre, og gennemsnittet af dem afgør, hvor de enkelte klubber ender.

Den nyeste rating er netop udkommet, og den viser, at HB Køge ligger nummer seks blandt samtlige danske klubber, og det er et hop to pladser frem, og foran HB Køge ligger FC Nordsjælland nummer et efterfulgt af AaB, AGF, FC København og Brøndby. Nede som nummer 29 finder man FC Roskilde som nummer 29, og det er tre pladser bedre end sidste år. Greve er nummer 40, og det er et fald på seks pladser.

HB Køges samlede Tonsserrating er 4,3, og den er gennemsnittet af point givet for:

Niveau: Klubbernes evne til at have hold i landets bedste og næstbedste ungdomsrækker U14-U19.

Kampform: Klubbernes præstationer for sæsonen på tværs af alle deres ungdomshold. Pointgennemsnit.

Hjemmeavl: Hvor stor en andel af førsteholdets spillere, er af egen avl.

U-landshold: Klubbernes evne til at træne spillere, der ender med at få spilletid på de danske U-landshold (U16, U17, U18, U19 og U21).

Gennemsnitsalder: Klubbernes satsning på ungdom. Gennemsnitsalderen for klubbens førstehold.

FC Roskildes Tonsserrating er 3,0 og Greves 3,5.

- Jeg synes, det er nogle rigtig gode og relevante parametre i forhold til talentudvikling. Ratingen er lavet ud fra på helt tal og fakta og giver et godt billede af, hvor man står i forhold til de andre klubber, og det kan vi da klart bruge til noget. Ikke mindst når vi skal scoute spillere. De unge får chancen hos os, siger Per Rud.

- Undersøgelsen bekræfter mig i, hvad vores hverdag bruges til. For os er nøgleordet transition, altså evnen til at få spillerne fra ungdomsholdene op i 1. holdstruppen, og der er vi stærke. De træner med og spiller på samme måde på 1. holdet som på U19. Vi tror på dem og giver dem spilletid og de chancer, der skal til - også selv om det koster point på banen en gang imellem, siger Per Rud.

HB Køges tal i de enkelte parametre er således ud:

Tonsserrating: 4,3. Niveau: 3,6. Kampform: 4.3. Hjemmeavl: 4,2. U-landshold: 1.0. Gennemsnitsalder: 8,6.

FC Roskilde:

Tonsserrating: 2,7. Niveau: 3,0. Kampform: 4.7. Hjemmeavl: 1,0. U-landshold: 0,0. Gennemsnitsalder: 4,2.