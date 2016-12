sportschef Per Rud og den unge Stückler sørger for de sidste detaljer. Foto. HB Køge

HB Køge henter ung angriber

- Daniel er en god dreng, der gerne vil træne for hele tiden at udvikle sig, og som samtidig vil passe godt ind i HB Køges omklædningsrum. Han er en spiller, der tager mange dybdeløb, og som er god til at være på plads i boksen og stå det rette sted. Daniel har målnæse og skal efter lidt tilvænning til 1. Division nok komme til at lave mål, siger Henrik Lehm til klubbens hjemmeside.

Vi er selvsagt meget tilfredse med at kunne byde Daniel velkommen. Det har ikke altid været nemt for ham i en storklub som Brøndby, men modgangen har hærdet ham. Der er ingen tvivl om, at Daniel ved hvor målet står, og han ved også hvordan man får sparket bolden ind. Vi håber selvfølgelig, at samarbejdet varer ud over de her seks måneder, men det må tiden vise, siger Rud.