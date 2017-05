HB Køge havde fortjent bedre

Marc Rochester (tv.) bragte HB Køge i front mod Vendsyssel. Arkivfoto

Sport DB - 21. maj 2017 kl. 17:32 Af Anders Kamper

HB Køge var tæt på at være en stor bremseklods for Vendsyssel i deres bestræbelser på at komme i Superligaen, da holdet søndag var i det nordjyske.

I en flot spillet 1. halvleg havde holdet alle muligheder for at føre med mere end det ene mål, som Marc Rochester scorede efter 39 minutter, men bolden kom ikke i mål, og efter sidebyttet slog hjemmeholdet så til ved Ninos Gouriye. Modsvaret kom Alexander Bah med, da han stressede målmand Jesper Christiansen til at fejle efter en førsteberøring på en tilbagelægning, og kort efter førte HB Køge 2-1.

Glæden over den scoring varede dog kort, for i angrebet efter udlignedeThomas Dalgaard, og det Superliga-vigtige sejrsmål stod Ninos Gouriye så for efter 68 minutter.

Tre point i toppen til Erik Rasmussen mandskab, der nu skal ud i en ægte finale mod Hobro om den direkte oprykningsplads til Superligaen. Begge hold har 55 point, og Vendsyssel skal vinde for at overhale Hobro.

HB Køge lukker sæsonen ned næste weekend med hjemmekampen mod FC Roskilde, der i kamp med FC Helsingør ikke selv kan afgøre, om holdet skal have 3. pladsen. HB Køge ligger nummer seks med 44 point og skal vinde for at være sikker på at bevare 6. pladsen i kamp med Nyk. FC, der er et point efter.

Spænding, så det forslår i den række.