HB Køge gav Næstved en vasker

Sport DB - 23. februar 2017 kl. 21:31 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det startede i øsregn og gik snart over i så voldsomt snefald, at dommertrioen valgte at sige nok er nok og vi kan ikke se en hujende fis, så nu triller vi hjem efter 67 spillede minutter.

Men det var tid nok til, at HB Køge torsdag aften kunne tilføje 1. divisionskollegerne fra Næstved en ørefigen på 4-0, da de to hold testede formen en sidste gang inden henholdsvis en pokalkvartfinale i Hjørring tirsdag og sæsonpremieren i Fredericia søndag.

Det blev 1-0 efter 20 minutter, da HB Køge pressede højt, vandt bolden og fik den bugseret ind i feltet til Marc Rochester, som meget sjældent kikser derindefra.

2-0 efter den halve time ved Daniel Stückler efter solotur op langs venstre sidelinje af Malte Amundsen, og et indlæg, som angriberen fik under kontrol af et par omgange.

Hakeem Araba forsøgte at svare igen solotur, men hans afslutning fik Alexander Ludwig blokeret til hjørnespark - og fem sekunder efter det var taget, havde Stückler faktisk bolden i mål, men dømtes offside.

Så først 3-0 fem minutter før en meget kort pause, da Ahmed Hassan tacklede bolden i en blød bue over Sebastian Olsen.

4-0 faldt i kampens næstsidste minut - det 66. - og syv minutter efter, at begge hold havde skiftet vist samtlige spillere ud på en gang, ses bort fra de to keepere, som blev skiftet allerede i pausen. Målscorer Rafael Per Mortensen.

