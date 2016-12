Gundersen i Greve

Det bliver Henrik Gundersen, der tager over for Jonas Borup Jensen som cheftræner i Greve Fodbold.

Den i 28 år og indtil i oktober måned evige Frem-træner skrev torsdag sidst på eftermiddagen under på en tre-årig kontrakt, og det eneste, der i den forbindelse ærgrede sportschef Michael Madsen, var, at Gundersen er så ivrig for at komme i gang, at den ellers planlagte vinterpause kortes ned med en uge, så der er første træning den 10. januar.