Det tætteste Næstved kom på at score på Castus Park i Herfølge, men HB Køges Alexander Ludwig får blokeret Stefan Nygaards afslutning. Foto: Jeppe Lodberg

Gundelach smadrede Næstved

Sport DB - 14. maj 2017 kl. 15:40 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre mål i 68 kampe stod HB Køges højre back, Mark Gundelach, noteret for, inden han søndag løb på banen i Herfølge til, hvad der for gæsterne fra Næstved var noget af en skæbnekamp.

De grønne kunne med tre point og de rigtige resultater i andre kampe avancere et par pladser og for første gang i mands minde spille sig over nedrykningsstregen i fodboldens 1. division.

Men de blå/sorte værter i almindelighed og Mark Gundelach i særdeleshed ville det anderledes.

To gange - i det 65. og det 67. minut - lod han højrebenet tale, og så var det 2-0 på tavlen, der endda i overtiden nåede at ændre sig til 3-0, da Gustav Gjøg scorede sit første mål for HB Køge.

Det ligner noget af en umulius-opgave for Næstved inden de sidste to kampe - hjemme mod Hobro og ude hos Helsingør. Specielt da Fredericia overraskende slog Hobro, mens Fremad Amager fik en nulløsning med sig fra Roskilde. De to er nu henholdsvis seks og fire point væk.

Første halvleg var lige ved og næsten i begge ender af banen, og det var der sådan set ikke meget at sige til.

Animeret af det sæsonrekordstore publikum på 1331 ville hjemmeholdet ikke lade gæsterne noget tilbage hvad angår gejst og indstilling til tingene, så spillet bølgede frem og tilbage, og markeringerne var tætte.

Første forsøg mod mål stod HB Køge-anfører Henrik Madsen for efter to et halvt minut - men det var nu målet nede på bane 2, der var i størst fare for at blive sparket i smadder.

Så var det lidt tættere på minuttet efter i den anden ende af banen, hvor Andreas Baes og Jeppe Illum var et my fra at få kombineret og driblet sig til noget alvorligt i højre side af hjemmeholdets felt.

Det lykkedes så ikke helt, men »Næver« fik fastholdt presset og Kasper Mertz fik smidt et indlæg ind fra højre til midt for Andreas Hansens mål, hvor bette Mark Gundelach fik afværgret lige før bolden fik lavet uorden i Kristoffers Munksgaards pandehår.

Ti minutter senere fik Mertz lavet et hårdt frispark på Alexander Bah, da denne med bold på fod satte en spurt ind i venstre side. Mikkel Wohlgemuth servede frisparket ind midt for mål, hvor Henrik Madsen nåede højest og headet til Sebastian Olsens højre stolpe, hvor en glidende Alexander Ludwig var en skosnude fra at glide bolden i mål.

Kampens første hjørnespark - Næstved vandt dén konkurrence med 1-5 i første halvleg - tilfaldt gæsterne efter 21 minutter, og Søren Jensen headede lige over mål.

Og de første tre kvarters vel største lige ved-mulighed kom efter 40 minutter, hvor Andreas Moos var lusket med frem i Næstveds venstre side i samspil med Kristoffer Munksgaard, som han så servicerede med et indlæg til nærmeste stolpe.

»Munks« kom flyvende med højreskøjten foran radmagre Andreas Hansen, der gjorde sig bred, og sendte bolden videre ind midt for mål, hvor Alexander Ludwig dog fik forpurret Stefan Nygaards afslutning, så den røg over tværribben.