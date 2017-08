Per Rud sammen med fans efter sejren over Nykøbing FC. Foto: Anders Kamper

Glæde i HB Køge, men...

Sport DB - 25. august 2017 kl. 15:19 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem kampe, 10 point, en 3. plads og et angreb, der scorer mål.

I HB Køge har direktør Per Rud ikke meget at være trist over i denne tid. I søndags så han sit hold slå Nykøbing FC med 3-1, og onsdag aften gik turen så til Roskilde, hvor HB Køge igen scorede tre gange og vandt 3-0.

Helt uvante cifre for HB Køge, der sidste år have ualmindelig svært ved at score mål, men som også savnede en eller to deciderede angribere.

Dem har man fået nu i Martin Koch og svenske Erik Törnros efter salget af Marc Rochester til Silkeborg.

Koch scorede to mål mod Nykøbing og et mål mod FC Roskilde, hvor Törnros scorede to gange. Giftige fyre.

- De sidste kampe har da været fine, og udviklingen siden Vejle-kampen har været god, men man skal ikke lægge så meget i øjebliksbilleder. Nykøbing spillede en dårlig kamp mod os efter en fantastisk kamp mod Viborg, og mod FC Roskilde ramte de ikke dagen, og er det så vores skyld eller deres? Den er svær, siger Per Rud.

De nye tager ansvar

Han glæder sig mere over, at Jean Claude Bozga og angriberne Koch og Törnros er faldet til og leverer solide præstationer fra første dag.

- Bozga haltede lidt efter i starten, men han er der nu og viser lederskab, og bagkæden har set fin ud. Vi ved også, at midtbanen er stabil og hårdtarbejdende, og så har vi fået to mand helt fremme, der har scoret mål fra Dag 1, og det er vi meget, meget glade for, siger Per Rud.

- Vi vidste, at Martin kunne score mål, men så god en start er overraskende for alle. Erik har også bare været træfsikker og en kynisk afslutter - det er super godt, og vi har fået lagt på med mål i forhold til sidste sæson.

I går evaluerede HB Køge sæsonstarten, og der blev sat ord på de nye spilleres ankomst og falden til i truppen.

- Jeg lagde mærke til, at der om de nye blev sagt, at »I er nogle super fyre, I er faldet godt ind i det her, og I tager ansvar«. Det var dejligt at høre for mig, for holdånd og sammenhold er bare vigtigt for en klub som vores, siger Per Rud.

Om en uge lukker det såkaldte transfervindue, men det tager HB Køge-bossen roligt. Der skal ikke hentes spillere her og nu, men Rud har da øje for en spiller, der kan være gardering i midterforsvaret.

- Jeg har ikke meget fokus på det her og nu, men lad os se efter 1. september om der er ledige spillere, der ikke er på kontrakt andre steder, siger Per Rud.

Udover spillet på banen har han blikket stramt rettet mod HB Køges økonomi, og når han kommer rundt til sponsorer og investorer mødes han af glæde over, at HB Køge satser og prioriterer de lokale spillere.

- Der er en glæde over, at vi har erstattet Marc i angrebet, for det var et stort slag, men der er også kredit for, at vi er et projekt med mange af vores egne unges spillere i truppen. Der er 22 spillere i truppen, og de 11 har spillet ungdomsfodbold i vores moderklubber - det er fedt, og det bliver der sat pris på. Det er kernen for os, for det er bare sjovere at se de lokale drenge spille end at se en flok, man ikke kender navnene på, siger Per Rud.

De 11 spillere i HB Køges trup, som Per Rud omtaler, har en fortid i enten Køge eller Herfølge Boldklub:

Malte Amundsen, Daniel Arrocha, Lee Rochester, Henrik Madsen, Christian Jensen, Hervé Gamys, Rafael Mortensen, Gustav Gjøg, Ahmed Hassan, Oliver Lassen, Peter Therkildsen.