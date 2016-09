Den tidligere professionelle fodboldspiller Jacob Gaxe« Gregersen ser ingen anden løsning for fodbolden i Roskilde end, at politikerne og borgmester Joy Mogensen giver et indspark i debatten. Foto: Anders Kamper

»Gaxe« vil have borgmesteren på banen

Sport DB - 16. september 2016 kl. 12:33 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I det meste af sit liv har Jacob »Gaxe« Gregersen været en del af fodbolden i Roskilde. Fra han var helt lille, til han var 12, spillede han i Roskilde KFUM. Derefter gik turen til RB06 indtil 20-års alderen, og efter en aktiv karriere som spiller i Køge, Herfølge og flere andre steder har han haft ledende roller i både SønderjyskE og seneste FC Vestsjælland i Slagelse.

I dag er »Gaxe« så tilbage i Roskilde, hvor sønnike spiller i Himmelev-Veddelev Boldklub (HVB), og samme sted er Gregersen ansvarlig for U8-drengene.

Alt sammen helt fint, men der er noget, der nager ham. Også selv om HVB har en aftale med FC København, der er mindre end et år gammel.

Det nager »Gaxe«, at fodboldklubberne i Roskilde ikke kan arbejde sammen for et fælles bedste i stedet for at bekrige hinanden, råbe og skændes og kaste med sten og mudder. Som det er set ske de seneste dage. Først med Roskilde KFUMs annonce af en syrlig stikpille til FC Roskilde tirsdag. Siden i går, hvor HVB, Roskilde KFUM og Svogerslev kritiserede FC Roskildes talentarbejde. Blandt andet, at klubben scouter og lokker spillere til fra de tre klubber.

- Jeg savner, at man samler fodbolden i Roskilde og at der er en politisk deltagelse i det. Hvis det ikke sker, så kan vi glemme alt om Superliga og store resultater. De kommer ikke, som det er i dag, siger Jacob "Gaxe" Gregersen, da DAGBLADET møder ham på havnen til en snak om fodbolden i byen.

- Men byen støtter jo FC Roskilde med 900.000 årligt, og så kan de tre klubber jo bare bakke op?

- Ja, og jeg skal ikke pege fingre ad nogen, men hele idéen var jo en overbygning og en samling, men nu er kun RB06 med. Det går ikke, og her burde kommunen jo reagere og sige: Hvis ikke I sætter Jer sammen, får I ikke en krone. Det samme, da Svogerslev og Himmelev trådte ud af overbygningen: Her burde man også have reageret ved dagen efter at stille i de to klubber og spørge, "hvad har I gang i?".

- Men de tre klubber kan bare træde ind i FCR igen?

- De to klubber trådte jo ud i utilfredshed, og her må FCR tage dirigentstokken og ansvaret for at finde nogle løsninger, de andre klubber vil deltage i. Roskilde er rigtig attraktiv for andre klubber, og både FCK og Brøndby laver selvfølgelig hellere end gerne aftaler med klubber her, fordi der er mange spillere og mange klubber. Men jeg tror også, at klubberne griner og tænker: Hvad laver de i den by, siden de ikke arbejder sammen, siger "Gaxe".

- Det er fedt, at KFUM er et alternativ, men de skal ikke bilde sig ind, at de kan spille i 2. division og FCR det samme med Superligaen, som det kører nu. Det er godt at have drømme og visioner, men det er ikke nok at arbejde hårdt: Man skal også vide, hvad man laver. Det sejler lige nu, og derfor kunne man fra politisk side nedsætte et udvalg til at arbejde med det. Lederne i klubberne kan ikke sammen, men tingene skal altså samles, for vi skal altså beholde de unge mennesker her i byen. Der skal laves den talentudvikling i byen, der bør være her, og den skal laves sammen.

Mange beskyldninger

- Alle er sure nu, og det fyger med beskyldninger fra alle sider, så de nuværende ledere kommer ikke i stue sammen. Jeg sidder selv i HVB, men vi skal samles. Jeg synes, at hvis kommunen fortsat skal støtte og bakke op, så skal de også have noget for pengene. Det får de ikke nu, og det generer mig. Vi er splittet totalt ad, og de store klubber slikker sig om munden over, at de bare kan komme her og hente gode spillere. Dem er der masser af i byen.

- På sigt er det ikke holdbart, at FC Roskilde henter 10 spillere i Svogerslev eller HVB og så laver dem til 1. holdsspillere. Det kommer ikke til at ske, for deres niveau er ikke højt nok, der bliver ikke trænet godt nok, og det er ikke sat godt nok i system i FCR. Søren (FCRs talentchef Weber Juul, red.) er en dygtig mand, men han er ikke nok.

- Det er noget af en beskyldning!

- Ja, men det er bare at kigge fem år frem eller fem tilbage - der er ikke rykket en centimeter nogen steder. Klubberne skal med, og de skal føle en samhørighed i byen, for det skal lykkes. Der må og skal findes en løsning, for det er ikke holdbart med et talentprojekt i KFUM og FCR. Men kommunen skal indover, ellers kommer der ikke en løsning med de personer, der er indblandet, og så fortsætter det her. Jeg tror heller ikke, at kommunen synes, det her er attraktivt - at man "tillader" to af tre moderklubber at trække sig ud af det her. Nu får FCR støtte, men der er altså ikke der talentudviklingen ligger, og det er ikke en kritik af FC Roskilde, for det er sådan, det er bygget op.

- FCR kommer jo først på banen, når spillerne er 12-13 år, og det er meget af det hårde arbejde lavet i klubberne. Det skal de også, men hvis FCR henter 10-12 i hver klub hvert år, kommer der kun modstand og mudder. I dag an lederne ikke sammen, og derfor skal der indblanding til udefra, siger »Gaxe«.

Han fortsætter:

- Der er knald på i dansk fodbold, og vi har her i byen en kæmpe mulighed for at komme med, men der skal ske noget, og vi skal gå og stå sammen. Derfor er det en katastrofe, at de to klubber har trukket sig ud. Det her koster altså tilskuere på stadion, for klublederne siger jo ikke til deres spillere, at de skal ta´ ind og se FC Roskilde spille. Tværtimod siger de FC København eller Brøndby, og stille og roligt drejes de spilleres fokus væk fra FC Roskilde og ud af byen. Samtidig sidder der også erhvervsledere rundt om, der ikke støtter så meget, som de måske gerne ville fordi der ikke er sammenhold.

- Jeg har talt med flere af dem, og de gider da ikke deltage i eller støtte det her, når det er så amatøragtigt. Så hellere lægge pengene i Brøndby eller i FCK, hvor de får noget for dem.

- Så borgmester Joy Mogensen skal på banen..?

- Ja, for hun er nok den eneste, der samle det her, og hvis man alligevel er ved at tænke over varme i banen og vende den om og alt dét, så er næste skridt en samling. Borgmesteren skal bare ringe, og jeg holder gerne et indlæg om det her for »byrødderne«, for det her holder ikke i længden. Søren fra FCR kan også sige noget klogt. Som det er nu, kommer der ikke til at ske noget, og man har mere travlt med at fortælle, hvor dårlige de andre er. Det gavner ingen, men ødelægger interessen for fodbold.

- Det kan godt være, at borgmesteren ikke føler, det er hendes opgave, men det kræver ikke så meget. Der skal drejes på knapperne, så alle kan blive enige om en plan og slagplan, så alle føler de er med.

- Hun skal på banen, og jo før jo bedre, siger Jacob »Gaxe« Gregersen og lyder helt lettet over at have fået luft for nogle tanker om fodboldens fremtid i Roskilde.

Det har været muligt at nå borgmester Joy Mogensen for en kommentar.