HØJ-træner Jesper Fredin med taktiktavlen. Foto: Anders Kamper

Fredin er rolig i HØJ

Sport DB - 13. august 2017 kl. 11:45 Af Anders Kamper

Som 1. divisionshold skal HØJ naturligvis slå et hold som Køge fra 2. division, og HØJ går efter at vinde alle deres kampe, men derfor får lørdagens 23-23 resultat mellem klubberne ikke den nye HØJ-træner Jesper Fredin til at ligge søvnløs i hverken timer eller minutter.

- Jeg er helt tryg, og jeg lægger ikke vægt på resultatet af de her i kampe. Vi havde fokus på vores forsvar og »2. fase« i angrebet, men vi blev lidt udfordret af, at Frederik Høyer meldte afbud på grund af en hævet fod. Han var tiltænkt en stor rolle, så det blev vi lidt handicappet af, siger Jesper Fredin.

- Vi har ikke arbejdet så meget med offensiven endnu, så det var et spørgsmål om at se, hvor den var henne. Det kunne ses, for der mangler vi lidt endnu i boldomgang, men også skarphed. Men overordnet er jeg tryg i forhold, hvor vi skal være lige nu med nogle uger igen til sæsonstart, siger Fredin efter at have evalueret kampen med truppen og bagefter sportschef Henrik Kjeldsen.

- Man skal huske, at der er rodet op i konceptet defensivt, men det begynder så småt at ligne noget af det, vi gerne vil. Langt hen ad vejen får vi Køge til at afslutte, hvor vi gerne vil have det, men de fik nogle »lortemål« og mål efter opsamlinger, hvor vi skal være bedre.

- Vi vil gerne vinde hver eneste kamp, men lige nu kigger jeg på delelementerne i spillet, og det skal gerne ende med at blive en helhed. Vi var uden del spillere, der plejer småskavanker, og det sidste kvarter spillede vi med et hold med en gennemsnitsalder på 20 år, hvor kun Peter Nørklit trak op! Uden ham var det næsten et U18-hold på banen. Når vi har været på træningslejr i Lalandia om et par uger, hvor vi skal møde Team Sydhavsøerne, så skal det se bedre ud.

Allerede den 23. august skal HØJ dog have besøg af Team Tvis fra Ligaen i pokalturneringen.

- Der bliver det rigtig spændende at se, hvor vi er, når et af landets bedste hold kommer.

Jesper Fredin har været spillende træner i HØJ før, sammen med Henning Olsen, blev siden assistenttræner i Skanderborg, og er nu tilbage som cheftræner i HØJ.

Ikke kun han er ny, men der er også skiftet godt ud i truppen, og efter Kenneth Olsens afgang skal et nyt hierarki sætte sig. Og hvem skal nu styre spillet og være holdets hjerne?

- Der er blevet rodet rundt i det i truppen, og det tager tid for alle at finde deres plads. Der er mange bud på playmakere, men Jacob Bønnelykke vil blive den primære. Bag ham er der mange unge, der maser sig på, og hvis der skal afsluttes mere fra posten, kan Andreas Hampe også spille der, siger HØJ-træneren, der endnu ikke har en målsætning for den kommende sæson på plads, da truppen skal deltage i en snak. Det vil ske på træningsturen til Lolland.

- Vi skal snakke om, hvor vi står. Man skal ikke forvente bulder og brag fra starten af fra os med så store ændringer i truppen, men som sæsonen skrider frem skal vi blive dygtigere til det, vi laver. Lige nu vil jeg da mene, at vi skal kunne blande os i den gode ende af midten, og top-7 kunne godt være en mulighed, lyder det på nuværende tidspunkt fra Jesper Fredin, der var uden assistenttræner Peter Svensson på bænken under kampen mod Køge.

Køge starter sæsonen den 8. september hjemme i Ølstykke kl. 19.30 mod oprykkerne fra FIF.