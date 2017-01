Fredin er ny HØJ-træner

De to afløser først og fremmest Lars Nedergaard, der valgte at sige op sidste uge som reaktion på, at HØJ ikke ville forlænge hans kontrakt efter denne sæson.

HØJ har også allerede kigget længere frem end denne sæson, og her træder en gammel kending til, idet den tidligere træner, Jesper Fredin, bliver cheftræner, som også også var det for fire år siden, hvor han var med til at spille HØJ fra 2. til 1. division sammen med Henning Olsen.

- Det giver bedre tid til eksekvering af vores planer og større sandsynlighed for at nå vores mål. Fredin får tid og mulighed for at forberede sig selv og spillerne grundigt både til træning og kampe, hvilket er et must både for ham og os, hvis vores sportslige ambitioner skal indfries, siger sportschef og altså fungerende cheftræner Henrik Kjeldsen i en pressemeddelelse fra HØJ.