Se billedserie Daniel Arrocha fik krammere efter 3-1-sejren over Nykøbing i søndags. Foto: Anders Kamper

Forsvarsstyrmænd glæder sig til lokalbrag

Sport DB - 22. august 2017 kl. 10:16 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En del gange efterhånden har HB Køges forsvarsspiller Daniel Arrocha stået ansigt til ansigt med FC Roskildes terrier af en angriber, Morten Nielsen. Og som ved alle kampe mod FC Roskilde ser ham frem til mødet med Nielsen, men også til at sætte de andre FCR-spillere på plads i det midt- og østsjællandske derby.

Det samme gælder FC Roskildes Daniel Stenderup, der sammen med enten Anders Qvist eller Stefan Hansen kommer til at bokse med enten Erik Törnros eller HB Køges topscorer Martin Koch.

Fysiske dueller i et væk er der udsigt til, men dem er Arrocha og Stenderup mere end klar til.

Her sætter Daniel Arrocha ord på kampens centrale temaer.

Om Jean-Claude Bozga:

- Jeg synes, at skiftet til ham som makker er gået rigtig godt. Vi er begge verbale typer, og vi snakker sammen på engelsk, og Bozga er 10 år ældre end mig og har prøvet en masse og ved, hvad han skal. Det er en fordel, og så lærer han mig og holdet meget fra al den erfaring, han har.

- Med Bozgas størrelse tager han mange af de duellerne, hvor det så er mit ansvar at sørge for, at vi står rigtigt i »restforsvaret« og er organiseret, men selvfølgelig tager jeg også dueller og mange dybe løb, ellers kan jeg ikke spille i forsvaret.

Om FC Roskildes angriber Morten Nielsen:

- Han er en rigtig god angriber, som jeg og vi kender rigtig godt, og han er en anden type end Nykøbings angriber (Joachim Wagner, red.), og det skal vi indstille os på, men jeg bruger ikke dage på at studere ham for at finde ud af, hvad han gør. Vi ved, hvad Morten Nielsen kan. Han er en rigtig boksspiller, som ikke må få plads, for så er han farlig, men der skal ikke holdes mere øje med ham end med andre. Vi skal stå rigtigt på ham og vinde positionerne.

Om stillingen i 1. div.:

- Selvfølgelig betyder stillingen noget, men den hænger ikke i omklædningsrummet, så den kan nærlæses hele tiden. Vi har fået en fin start på sæsonen og har ikke tabt i tre kampe nu, og det momentum vil vi gerne bevare og fortsætte. Vores officielle mål i sæsonen er top-4, og det går vi efter.

Om kampbilledet mod FC Roskilde:

- Det bliver en meget tæt kamp, som det altid er mellem os, og sikkert også med meget få mål. Det bliver en kamp med masser af dueller og nærkampe med to fysisk stærke forsvar, og så skal vi selvfølgelig gå efter at slå dem.

Daniel Stenderup

I den anden ende af banen ser Daniel Stenderup lidt anderledes på tingene.

Her sætter han ord på kampens centrale temaer.

Om HB Køges topscorer Martin Koch:

- Jeg koncentrerer mig om mit eget og ikke så om, hvem jeg står overfor. Jeg har det bedst med at holde fokus på mine egne opgaver, men nogle gange er det meget at vide lidt om angriberne, men generelt bruger jeg ikke tid på det. Så kunne jeg køre mig selv op på grund af det, og det vil jeg ikke.

Om knæskaden, der skete midt i april:

- Jeg havde håbet og forventet at være klar til den nye sæson, og det blev jeg, men jeg kom nok lidt hurtigere i hele kampe end ventet, for i opstarten spillede jeg en halv time her og der, og så kom de hele kampe, da turneringen gik rigtigt i gang. Nu bliver der »lagt på« kamp for kamp, og jeg har det godt med at tage det ansvar, der er på mine skuldre. Det er fint.

Om HB Køge:

- Det er altid et godt spillende hold, så det bliver sjovt at møde dem. Det er ikke alle hold i rækken, der vil spille fodbold, som jeg bedst kan lide, for det er meget fysisk betonet. Det er sjove kampe mod spillende hold, hvor vi mod Brabrand mødte et hold, der bare stod nede og ventede på os og ikke ville noget som helst. Nøglen mod HB Køge er at holde os til gameplanen, spille vores spil, og med lidt held og skarphed, så havde vi stået med 12 point nu. Vi er på rette vej, og vi skal spille det spil, vi kan.

Om René Skovdahl:

- Det har været dejligt at få René ind - jeg kendte ham lidt i forvejen som fysisk træner i Brøndby. Han er dedikeret og brænder for tingene, og det har været positivt med ham som træner. Han kommer med en masse nye idéer og hans måde at spille på - den er dejlig.