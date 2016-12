Forsvarsklippe forlænger med TMS Ringsted

- Det er en stor glæde for os, at Sebastian Thor har valgt at forlænge sin aftale, så han nu får to sæsoner mere i den grønne trøje. Thor har inde for de sidste seks måneder taget en stor rolle i vores forsvar såvel i vores 6:0- og 3-2-1 forsvar, siger træner Christian Dalmose.