Joy Mogensen samme med Jens Müller til bordtennis i Roskilde for nylig. Foto: Anders Kamper

Forsker: - Inhabilitet er kunstig

Sport DB - 10. januar 2017 kl. 11:31 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) onsdag morgen erklærer sig inhabil på Økonomiudvalgets møde i behandlingen af det nye stadion i byen, er det en »kunstig« situation« og »proforma«.

Det mener kommunalforsker Roger Buch fra Danmark Medie- og Journalisthøjskole i Århus.

Joy Mogensen går udenfor døren, når stadion-sagen skal behandles og besluttes fordi hendes kæreste Jens Müller måske fremover skal arbejde sammen med entreprenør Hans-Bo Hyltig. Det er Hyltigs firma, FB Gruppen, der står bag det nye stadion, der skal behandles, og Müller og Hyltig overvejer ikke bare at arbejde sammen. De sidder også sammen i den konservative vælgerforenings bestyrelse i Roskilde.

Det bringer Joy Mogensen i en dobbeltrolle, som hun altså forsøger at afværge ved at erklære sig inhabil.

- Jeg har tit kritiseret borgmestre, som ikke har erklæret sig inhabile i tide, for det skal de gøre, men på den anden side er det kunstigt at gøre det, for alle ved jo godt, hvad borgmesteren mener og vil. Han eller hun har jo ofte været med i forberedelsen og planlægningen af sagen, og så skal der noget til, før et byråd eller borgmesterens egen gruppe går imod borgmesteren. Derfor vil byrådet eller udvalget nok gøre det, alle ved, borgmesteren vil, og derfor er inhabilitet en proforma-erklæring. Borgmesteren er jo en magtfuld person, og alle ved, hvad borgmesteren vil, siger Roger Buch.

- Inhabilitet er på den måde et spil for galleriet, men det er godt, at borgmesteren gør det, og det skal man rose, for reglerne er i bund og grund fornuftige omkring habilitet, hvor den inhabile ikke skal deltage i behandling eller beslutning.

- Især i et valgår er et fornuftigt at gå med livrem og seler, for træder man ved siden af, falder der ekstra meget brænde ned fra de politiske modstandere. Det ved borgmesteren godt, så derfor skal der passes på, siger kommunalforskeren.

Når Joy Mogensen erklærer sig inhabil omkring stadion-projektet, så skal hun ikke bare hold mund. Hun skal heller ikke deltage i forberedelse af forslaget i forvaltningen.

- Inhabilitet gælder ikke kun mødet, men også hele den forberedende fase og bagefter, hvor hun skal holde sig væk. Der vil der også kunne komme private interesser på tværs, så i virkeligheden skal man beslutte, at borgmesteren skal holde sig helt væk og evt. lade viceborgmesteren eller en anden føre ordet. Ellers giver erklæringen om inhabilitet ikke mening.

Hvordan sikrer man, at borgmesteren ikke taler om og deltager i den forberedende fase på rådhuset?

- Det er et godt spørgsmål til forvaltningen og kommunaldirektøren, og man skal tage det alvorligt. Der er jo ikke kun politiske tæsk på spil, men også, at der er en forretningsmæssig side af sagen. Konkurrerende firmaer kan jo føle sig uretmæssigt behandlet omkring udbud osv., og det kan blive dyrt, hvis ikke reglerne er overholdt og alle behandlet lige, siger Roger Buch.

Ikke kun Joy Mogensen erklærer sig inhabil i stadion-sagen - det gør de konservatives byrådsmedlem Lars Lindskov også, idet han via sit firma Lindskov Communication arbejder med markedsføringen af byggeriet på det gamle grønttorv i Valby. Det opføres af et datterselskab til FB-Gruppen, der altså har Hans-Bo Hyltig som direktør.