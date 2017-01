HVB-formand Carsten Reinholdt var ikke glad efter mødet med Birgit Pedersen.

Send til din ven. X Artiklen: Formænd revser politiker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formænd revser politiker

Sport DB - 05. januar 2017 kl. 22:45 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget (KIU) i Roskilde Kommune, Birgit Pedersen (SF), havde tirsdag inviteret de tre formænd for klubberne Svogerslev og Himmelev-Veddelev boldklubber og Roskilde KFUM, Jesper Edvardsen, Carsten Reinholdt og Allan Markussen til et møde, hvor hun angiveligt gik efter at samle klubberne, så de både kunne bakke op om FC Roskilde og samtidig give sende en tommelfinger i vejret for det stadionbyggeri, der skal vedtages næste uge.

Birgit Pedersen fik ingen af delene. Hun fik en iskold skulder, og efter mødet var Carsten Reinholdt på randen af opgivende - men også skuffet og vred.

- Jeg og bestyrelsen i HVB er færdig med kommunen nu! Vi tror ikke på noget af det her, og det gælder både ønsket om at samle fodbolden omkring FCR, men også støtten til stadion. Vi var indkaldt til et møde, hvor vi ikke vidste, hvad dagsordenen var! Det hele var så flyvsk og usammenhængende, og der var intet konkret, kun sniksnak, lyder det i meget klare vendinger fra Carsten Reinholdt.

- Vi melder helt klart hus forbi omkring et samarbejde med FC Roskilde. Det er lukket land, og vi kommer ikke til flere møder eller tager flere dialoger om det her, før der kommer noget meget mere konkret på banen - fra FCR eller fra kommunen, siger Reinholdt og gør det klart, at han HVB-bestyrelsen heller ikke støtter stadionbyggeriet, når og hvis det bliver til noget.

- Ud fra det, vi har fået oplyst, kan vi ikke bakke det op, og vi kan intet få at vide om økonomi eller noget som helst omkring det stadion.

Han føler, at mødet i går var indkaldt på skrømt, så Birgit Pedersen kan sætte et flueben ud for, at »nu er det møde holdt«.

- Hun ville have klubbernes opbakning til, at stadion er et fantastisk projekt, men det synes vi ikke! Det var et ren proforma-møde, og hun (Birgit Pedersen, red.) var ikke forberedt og var ikke nede i substansen i noget af det, vi snakkede om. Hun kunne da det mindste have forberedt sig og spurgt rundt i andre byer eller talt med eksperter. Det havde hun ikke, og derfor er det slut fra vores side, siger Reinholdt.

»En postgang for sent«

Nogenlunde samme toner lyder fra Svogerslev Boldklubs formand Jesper Edvardsen.

- Jeg ved ikke, hvad agendaen for det møde var. Hvis ønsket var at samle klubberne om FC Roskilde, så var det en postgang og et par år for sent! Vi hørte ikke noget, da vi og Himmelev forlod FCR, og nu skulle vi så til et møde, som vi ikke rigtig vidste, hvad kommunen ville, siger formand Jesper Edvardsen, der personligt ikke er klar til flere snakke med kommunen, men vil omkring sin bestyrelse i aften, før den endelige melding kommer.

- Jeg går ikke ind i mere nu, og jeg har svært ved at forestille mig, at andre vil. Vi fik intet fra Birgit, der kan bringe det her videre. Vi bakker ikke op om stadion, og vi er ikke blevet involveret på noget tidspunkt, selv om vi åbenbart kan bruge det også. Men vi kan ikke få noget at vide om økonomi eller, hvem der står bag, siger Edvardsen.

- Det er helt lukket til, et kommunalt projekt, der ikke koster kommunen en krone, men hvordan det kan lade sig gøre, kan vi ikke få at vide. Jeg forstår ikke, hvordan partierne i kommunen kan støtte det, uden at involvere klubber i kommunen og Roskilde Idræts Union, siger Jesper Edvardsen.

Birgit Pedersen er selvsagt ikke enig i kritikken og svarer igen:

- Jeg var forberedt på det, jeg ville, og jeg synes, vi havde en god snak. Jeg er tilfreds med mødet.

- For mig var det det første møde af en række, hvor vi skal finde ud af, hvad klubberne har af udfordringer, hvad jeg har af udfordringer og hvordan vi kommer videre herfra. Vi skal se, om vi kan finde en vej at komme videre ad, og jeg er klar til at snakke videre med dem. Det var min agenda i går, så jeg var forberedt på, hvad jeg ville, siger Birgit Pedersen.

I dag ærgrer sig dog over, at mødet ikke blev taget for to år siden, da de nævnte klubber trådte ud af overbygningen FC Roskilde.

- Det gør jeg, men der vidste jeg faktisk ikke, hvad der foregik i kulissen og hvad der skete i klubberne. Det er jeg blevet klogere på nu, og derfor vil jeg gerne snakke videre. Det her var en slags sættemøde, og så arbejder vi videre herfra. Det var et udmærket møde.

Det næste møde er ikke planlagt.

Angående Reinholdt og Edvardsens kritik af lukketheden omkring stadionplanerne siger kulturudvalgsformanden:

- Det er et kommunalt stadion, en kommunal opvisningsbane og ikke kun et stadion for eller til FC Roskilde, og alle klubber kan bruge det. Men jeg kan ikke sidde overfor tre formænd og oplyse om indholdet af lukkede dagsordener. Driften af stadion går ikke fra idrætten, og der fjernes ikke lokaletilskud eller andet fra andre klubber. Alle får adgang, som det også er i dag.

Men hvorfor skal det være så lukket?

- Det har man besluttet fordi det er en forhandling lige nu, og den slags er altid lukket. Nu opdeles den i en lukket og åben del. Det skal være en lukket proces, og der bliver ikke brugt en eneste skattekrone i det her projekt - ikke en eneste.

Så det er en gave til kommunen fra FB Gruppen?

- Det kan jeg ikke sige, men projektet, der ligger nu, vil ikke koste kommunen noget. Driften bliver kommunal for den del, der bliver kommunal, og jeg ved ikke lige nu, om driftsudgifterne stiger, men det gør det jo nok, når der skal vand og varme i en bane, siger Birgit Pedersen.