Formænd hylder Per Rud

Sport DB - 20. februar 2017 kl. 17:03 Af Anders Kamper

Formænd forgår, Per Rud består.

Lidt skarpt sat op, men HB Køges adm. direktør Per Rud, der fylder 50 år tirsdag, er i gang med sin tredje formand siden dannelsen af overbygningen i sommeren 2009.

Den første, Jørgen Nielsen, nåede kun at sidde i stolen fire måneder, inden det gik op for ham, at en formandspost i en fodboldklub ikke er en højrehåndstjans.

Han blev i slutningen af august 2009 afløst af Henrik Normann Andersen, der sad som formand frem til november 2009 og således er den endnu længst siddende formand for butikken. Andersen blev afløst af Kenneth Christiansen, der i dag styrer HB Køge sammen med en ny bestyrelse og med Per Rud som direktør, efter at han var i Brøndby i to år, fra 2013 til -15.

I anledning af Per Ruds 50 årsdag har vi bedt de to formænd sætte ord på Ruds betydning og arbejde i klubben.

- Per bærer en stor andel for, at vi er ved at vende skuden i HB Køge - sammen med bestyrelsen. Han gør et kæmpe stykke arbejde og gør det godt ud fra de præmisser, der er med det lave budget vi opererer med. Det har han gjort rigtig flot hele vejen, og han har en kæmpe andel i, at det er lykkes at finde de spillere, vi har, når der ikke har kunnet tages fra øverste hylde. Jeg synes, det er exceptionelt, at vi har kunnet tiltrække de spillere, vi har med den økonomi, vi arbejder med, siger HB Køges nuværende formand Kenneth Christiansen.

Han hæfter sig ikke mindst ved en anden ting:

- Per har bundet vores frivillige sammen igen - det var smuldret lidt, men der er virkelig kommet fokus på det, og Per er rigtig god til at samle folk omkring projekter og skabe en gejst og et sammenhold - og selv knokle.

Hvordan er han at arbejde sammen med?

- Per er en gammel og garvet gut i fodboldbranchen, og det er jeg ikke, men vi har brugt nogle timer sammen og har fundet hinanden. Jeg var med nogle dage på træningslejren i Spanien, så vi kunne være samme nogle timer, og vi har et godt samarbejde. Han følger de lagte planer og visioner, og vi taler sammen om klubben dagligt, så vi er overens og ved, hvad der foregår, siger Kenneth Christiansen.

Den tidligere formand, Henrik N. Andersen, kalder ligefrem Rud for "uvurderlig og en ildsjæl udover alle grænser".

- Han er en troldmand, der formår det umulige med at binde enderne sammen og det få det umulige til at ske.

En troldmand...?

- Ja! Sagt med et glimt i øjet kan Per jo være ulidelig at være sammen med, men han sætter klubben over alt i alt, hvad han foretager sig. Han er fed at have som formand, for der er ingen skjulte agendaer eller den slags. Han er lige ud af landevejen og et ordentligt menneske, og han passer så godt til HB Køge, siger Henrik Andersen.

- Det er knofedt og fremad, og man får det, man ser, og det gælder Rud, men også HB Køge som sådan. Derfor er det dejligt at se, at han er kommet tilbage med den gejst, energi og det gåpåmod, han er. Han har taget direktørjobbet på sig og er blevet mere moden efter tiden i Brøndby. Grundlæggende er han skolelærer og kommunist, men han har lært meget om det kommercielle, og det er nødvendigt. I starten var det svært for ham at forstå det forretningsmæssige, men det er det ikke længere. Han ved, hvad der skal til.

- Han er om nogen manden, der kan og skal genrejse HB Køge, siger Henrik Andersen.