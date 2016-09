Roskilde KFUM går nu til verbalt angreb på FC Roskilde.

Fodboldkrig: KFUM træt af FC Roskildes spion-togter

Sport DB - 13. september 2016 kl. 08:50 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en stor avisannonce tirsdag går fodboldklubben Roskilde KFUM til noget nær frontalangreb på FC Roskilde tre km væk i byen.

Baggrunden er, at KFUM er mere end træt af, at FC Roskilde gennem længere tid har sendt repræsentanter til kampe og træninger for at lure på spilleremner ned til 12-13 år, man vil have til at skifte klub, så de kan spille for FC Roskilde.

Til et bedre hold i FCR, hvor man samtidig bliver medlem af RB06, der er FCRs eneste tilbageværende moderklub.

1. juli i år trådte såvel Himmelev-Veddelev som Svogerslev boldkubber officielt ud af overbygningen.

KFUM har hele tiden stået alene, og nu sætter klubben altså ord på, hvor skoen efter deres mening trykker.

Det sker i dagens udgave af ugeavisen Roskilde Avis, hvor KFUM i overskriften i en stor annonce sender en "Åben invitation til alle dygtige ungdomsspillere i Roskilde".

I teksten nedenunder sendes der slet skjulte giftpile i retning af FCR i Rådmandshaven. Ordene er skrevet med en spids og syrlig pen.

Her hedder det:

»Du ved det sikkert allerede: KFUM's Boldklub er Roskildes største talentfabrik. Vi har også plads til dig - og vi står klar med en plads på holdet i byens bedste fodboldklub med de bedste faciliteter, de bedst uddannede trænere, den bedste ledelse, den bedste økonomi - og langt de fleste unge talenter.«

Underforstået: Alt det har FCR ikke.

Videre:

»Vi gør tingene på vores egen måde - og helt sikkert på en måde du ikke er vant til.

Vi går ikke bag om ryggen på din klub og vi tager ikke fat i dig, dine kammerater, forældre og trænere, for at få dig til at spille hos os. Vi kan nemlig godt finde ud af, at udvikle vores egne talenter.«

Underforstået: Det kan FCR ikke.

Teksten fortsætter:

»Vi lover hverken dig eller dine forældre guld og grønne skove og inviterer jer til fine rundvisninger på vores stadion og vi forsøger ikke at overbevise jer om, at lige netop du er den nye Messi eller Ronaldo. Det kan godt være du er - vi synes bare det virker lidt fjollet at sige det samme til jer alle. Vi lover dig heller ikke en plads på klubbens førstehold, men måske modsat det du kender, så er det i KFUM faktisk en reel mulighed. Vi bygger altid vores førstehold op omkring vores egne spillere og du vil i KFUM ikke opleve et førstehold

der udelukkende består af spillere udefra - men et hold hvor der også er plads til vores egne dygtige ungdomsspillere.«

Underforstået: Alt det sker ikke i FCR.

Til sidst:

»Til gengæld kan vi garantere dig et klubmiljø og et sammenhold du ikke har oplevet før - med en klar og synlig sammenhæng i hele klubben - lige fra yngste ungdoms-hold til vores bedste seniorhold. En klub hvor vi skaber og udvikler talenter, og hvor vi holder sammen og spiller sammen både på og udenfor banen. Sådan er vi bare i KFUM. Vi forstår godt, at andre er misundelige på os for det - men vi har ikke tænkt os at lave det om. Du er altid velkommen i KFUM og det er dine forældre også - og vi vil kun med glæde tage imod jer. Men vi presser jer ikke og vi bilder jer ikke noget ind - vi tror nemlig, at de bedste til at tage det rigtige valg er - jer selv.«

Underforstået: Det tror de ikke i FCR.

I FC Roskilde tager næstformand og ungdomsansvarlige Christian Juel Glem det helt roligt, at KFUM nu agerer sådan:

- De udstiller sig selv, og det kan ikke være FCR, de tænker på, når de skriver det, de gør. Det pudsige er jo, at de skriver, at deres 1. hold er bygget op om deres egne spillere, men hvor mange af dem har været forbi FC Roskilde af dem? Desuden vil de gerne op i 2. division, og til det vil de hente fire til seks spillere udefra, før at kan lykkedes. Det udstiller jo bare, at det de siger, er ikke det, de gør. Mere har jeg ikke at sige om det, siger Juel Glem, der selv kommer jævnligt i KFUM.