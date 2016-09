FC Roskildes næstformand Christian Juel Glem. Foto: Anders Kamper

Fodboldkrig: FCR svarer klubber igen

Sport DB - 15. september 2016 kl. 10:13 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I fodboldklubben FC Roskilde er næstformand Christian Juel Glem også ansvarlig for ungdomsarbejdet, og han fortæller, hvorfor klubben agerer som den gør i forhold til de nærliggende boldklubber Himmelev-Veddelev, KFUM og Svogerslev.

Læs også: Klubber utilfredse med FC Roskilde

- Himmelev og Svogerslev har selv valgt at trække sig ud af FC Roskilde. Roskilde har stadig den samme talentmasse, og vi følger reglerne helt nøjagtigt for, hvordan vi må scoute spillere. Vi skal have et U13-hold, og derfor finder vi d e dygtige spillere i byen på den alder, siger Juel Glem.

- Før, da de to klubber var med i overbygningen, kunne vi have en dialog om det, og talenterne kunne løbende komme til træninger i FC Roskilde men nu foregår det, som når FCK henvender sig til os om to spillere. De sender en mail med deres interesse. Det samme gør vi i Roskilde - til punkt og prikke.

- Så på den måde er det ok, at I henter et stort antal spillere i klubberne i byen mod klubbernes ønske?

- Forrige år tog vi tre spillere fra Himmelev og 2 af dem er vendt tilbage, så det med, at vi gør det år efter år, passer ikke. I år har vi hentet syv spillere i Svogerslev og fem sidste år. I KFUM har vi hentet fire spillere i år til vores nye hold og ingen sidste år. Der var 48 spillere fra byens klubber som henvendte sig til FC Roskilde da vi skulle starte processen op om det nye U13-hold. Så spillere og forældre vil gerne, så lad os ikke straffe spillerne mod deres vilje. Spillerne har alle været til træning i FC Roskilde, og det ved deres respektive klubber også godt. Derfor kan det ikke komme bag på dem, at der kan opstå et muligt klubskifte. Specielt KFUM glemmer vist helt at de faktisk har en hel del ungdomsspillere hos dem, som kommer fra FC Roskilde. Alene det sidste år er syv spillere gået fra FC Roskilde til Lillevang.

Klubberne ved godt, at vi skal have spillere ind, men nu har de desværre sat sig udenfor selskabet, så vi ikke kan have dialogen.

- Så det er blevet en smule mere kynisk eller business-agtigt?

- Ja, men kun fordi vi ikke kan have dialogen, og fordi spillerne ikke længere kan komme løbende ind til træning hos os. Og derfor kan det sikkert opfattes som mere kynisk nu, siger Juel Glem.

Han kalder 2016/17 for »år nul« med RB06 som eneste moderklub, og herfra skal deres ungdomsarbejde optimeres.

- På sigt skal langt størstedelen af spillerne komme fra RB, men vi i FCR er blevet mere professionelle, så vi scouter meget mere nu end tidligere. Vi har ikke været så gode tidligere, men vi er nu tvunget til det, når moderklubberne har trukket sig. Vi har de højst rangerede hold på alle årgange i Roskilde, og vi skal leve op til en række licenskrav fra DBU, så der er ikke noget at komme efter, siger FCRs næstformand.

- Hvornår er RB leveringsdygtige i »langt størstedelen« af jeres spillere?

- Det ved jeg ikke, men det kræver hårdt arbejde af os alle. Vi arbejder godt sammen med RB, men derfor vil vi stadig gå ud og kigge på spillere i de andre klubber, og er der fire-fem gode i en klub, vil vi rette henvendelse. Sådan gør alle andre professionelle klubber, og det gør vi også.

- Men det usædvanlige her er, ingen af de nævnte klubber vil samarbejde med Jer?

- Ja, og det ærgrer os da, for vi vil gerne samle de bedste spillere i byen i den klub, der har de højst rangerede hold. Det er os. Nu sender to af klubberne talenterne ud af byen (HVB til FC København og KFUM til Brøndby, red.), hvor vi gerne vil samle dem i byen. Det er FCRs opgave, men de andre vil desværre ikke være med. Det er som om de hellere vil sende dem til alle andre klubber end FC Roskilde og de ikke vil have, at de største talenter samles et sted.

- Kan FCR gøre noget bedre eller anderledes for at samle byens klubber omkring Jer?

- Det kan man altid, men der skal to til en tango, og vi er åbne for at samle byen omkring elite- og talentarbejde; sætte os ned og ta´ en snak om det, men vi har nogle licenskrav at overholde. Når vi bliver hængt ud på det groveste (KFUMs annonce og klubblad, red.), så animerer det ikke til samarbejde, siger Juel Glem.

- KFUM kunne jo tage fat i os og tage en snak om det. Det vil vi gerne, men det ændrer ikke på, at vi også fremover vil kigge efter spillere i Roskilde. 100 procent sikkert, siger FCRs næstformand og beder til en ordentlig tone:

- Jeg synes, det er sørgeligt, at man bruger medierne og klubblade til at komme med angreb på FCR i stedet for at rette henvendelse direkte og tage en dialog. Vi kender alle sammen hinanden og bor i samme by, siger Christian Juel Glem.

