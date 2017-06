Flemming Larsen skal nu til møde med bestyrelsen, og så vil han tygge på det tilbud, som der måtte blive fremlagt. Foto: Anders Kamper

Flemming Larsen: Følte mig rendt over ende

Sport DB - 05. juni 2017 kl. 10:32 Af Kasper Nørgaard Hansen

For to uger siden meddelte Ringsted IF's formand, Lars Heine Nielsen, at cheftræner Flemming Larsen ville blive fritstillet efter sæsonafslutningen - efter tre år i sædet som træner for klubbens førstehold.

Senere trak formanden dog lidt i land igen og åbnede op for, at Larsen kunne fortsætte i en anden funktion i RIF. Hér sagde Lars Heine Nielsen bla. følgende på klubbens hjemmeside:

»Efter at have talt med Flemming, har Flemming oplyst mig, at han fortsat ønsker en rolle i klubben, som jeg ser meget positivt på, og jeg vil inden for den næste to uger tage et møde med Flemming for at se mulighederne.«

Det lyder jo alt sammen fint, ja, nærmest lyserødt. Men efter Ringsteds 2-0-sejr over Sakskøbing var det en noget uafklaret Flemming Larsen, som DAGBLADET talte med.

- Det er en underlig situation, som bestyrelsen har sat mig i. Jeg aner ikke, hvad der ligger i det dér med at fortsætte i klubben i en anden rolle. Det må være op til bestyrelsen, hvad der skal ske nu. Bolden er på deres bane, og vi skal så have et møde i næste uge.

Spørgsmål: Men VIL du gerne fortsætte i klubben i en ny funktion? Er du reelt interesseret?

- Det vil jeg ikke sige hverken ja eller nej til lige nu. Nu må vi høre, hvad det er for noget og under hvilke betingelser. Man kan sige, at kemien har måske ikke været den bedste mellem os i løbet af de sidste to uger. Jeg har følt mig rendt lidt over ende, kan man godt sige.

- Men nu må vi se. Mit hjerte er jo stadig Ringsted IF, og jeg har jo spillet her siden, jeg var seks år.