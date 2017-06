Se billedserie Bo Storm meldes efter et forår, hvor han blev holdt helt fra kamp for at bygge kroppen op efter sine mange skader, helt fit og viste ved første træning, hvilken gevinst dét kan blive. Foto: Jeppe Lodberg

Fint første-indtryk i FC Roskilde

24. juni 2017 Af Jeppe Lodberg

På en lørdag formiddag, hvor FC Roskilde annoncerede, at klubben havde forlænget aftalen med assistenttræner Anders Møller Christensen, sluttede tre ugers sommerferie for de spillere, der i den forgangne sæson var med til at sikre en historisk god omend ærgerlig fjerdeplads i 1. division.

Eneste nye ansigt til den tilstundende sæson var manden med ansvaret for at nå målet om at komme i Top 3 og spille med om oprykning til superligaen, cheftræner René Skovdahl, og han gik efter en times tid på træningsbanen glad og tilfreds til omklædning.

- Det er en god gruppe og med et godt niveau. De arbejdede godt og seriøst, og vi fik nået lige præcis de ting, vi gerne ville nå, sagde Skovdahl, der med egne ord er stolt over at være blevet betroet tjansen som FCRs første fuldtidsansatte cheftræner.

Fraværende fra lørdagens træning var alene Simon Richter, der har fået bevilget en ekstra uges ferie grundet landsholdstjeneste med Gambia i ferien.

Daniel Stenderup og Nicklas Halse fik special-træning med fysioterapeut Morten Walldo - de regner med at være med i fuldt omfang i løbet af en uge eller max to.

Her billeder fra den første træning.

Foto: Jeppe Lodberg