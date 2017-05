Se billedserie Tim Jannerup og DAniel MAc Cabe i blå dækker op, mens Jesper Roland prøver at lave rav i den. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Finaleklar for fulde huse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Finaleklar for fulde huse

Sport DB - 19. maj 2017 kl. 00:24 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var årets første sommerdag, og Benløse Floorball Club blev nødt til at åbne dørene ud til det fri for at kunne holde ud at bevæge sig, da de torsdag aften havde sidste træning inden det lørdag aften går løs med DM-finale mod arvefjenderne fra Rødovre.

Lørdag har vejrguderne lovet at skrue seks-otte grader ned for termometeret, men der skal nok blive lunt i Dansk Kabel TV Arena i Ringsted alligevel - for inden torsdagens træning lød det fra billetsalget, at der var 50 adgangskort tilbage af de 1350, der er sat til salg.

Det betyder med garanti fulde huse, og det er jo lørdag aften og hjemmeholdet har mere eller mindre lovet guld, så der skal da være fest og der vil nok blive svunget lidt med armene på stolerækkerne og ståpladserne.

Benløses cheftræner Jens Hagbarth satte efter finpudsningen, der foregik i hæsblæsende tempo i knap to times tid, navn på sin 20 mands trup til at lande DM-trofæet i det midtsjællandske for første gang nogensinde.

En trup, der tæller 21 spillere af i alt 28, da Mathias de Fries' kæreste har termin med deres førstfødte just i den tilstundende Superfinale-weekend. Der satses dog stærkt på, at den målfarlige back kan nøjes med at lave vejrtrækningsøvelser på bænken, mens en af de andre kæder er på banen.

Her billeder fra den afsluttende finale-træning.

Foto: Jeppe Lodberg