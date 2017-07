Fin superligastart for Ludwig

- Men stille og roligt faldt brikkerne på plads - og det kunne mærkes på omgivelserne også. Det er ovre nu, og jeg synes, at det er et rigtigt godt hold, vi har fået samlet, siger Alexander Ludwig i et interview i DAGBLADET mandag.

- Det var fedt at spille foran 10.000 tilskuere - det var for at opleve det, at jeg skiftede. Og det var en fed, fed måde at starte superligaen på. Det var dejligt at vinde. Vi er jo blevet dømt ude på forhånd, men vi er altså ikke et hold, der lægger os ned.