FCR's hollænder knæskadet efter 11 minutter

FC Roskildes nyhentede hollænder Jochem Jansen havde højst overraskende slået Mouritsen ud af start-11'eren til hjemmekampen mod Thisted søndag. Og mange FCR-fans har sikkert nået at tænke: »Nå, gad vide hvad han kan, ham Jansen«. Det fik de imidlertid aldrig rigtig svar på, for efter bare 11 minuter på banen, måtte Jochem Jansen lade sig skifte ud. Og det selvklart med et vældig skuffet blik i øjnene.

- Jeg har jo været her og træne et par uger, men har så været tilbage i Holland igen. Og var kun lige ankommet til Roskilde i mandags - så ja, jeg var da også overrasket over at have ramt startopstillingen allerede. Men det ser ud til at træneren (René Skovdahl, red.) tror på mig, og det er jeg selvfølgelig glad for.