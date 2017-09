FCR uden sejr tre kampe i træk

Syv kampe inde i sæsonen er FC Roskildes 1 divisionshold ved at skrue sig ind i en negativ spiral. Lørdag eftermiddag tabte holdet for tredje kamp i træk, da Vendsyssel i Roskilde vandt 2-0, og det nederlag kom på ryggen nederlag i Vejle (1-2) og hjemme mod HB Køge med 0-3.

Som det fremgår, er FCRs helt store problem at score mål, og i to hjemmekampe i træk er det altså ikke blevet til scoringer, og bagude bliver der så heller ikke lukket af, og så ender det galt for René Skovdahls tropper.

For vist skulle FC Roskilde da have vundet lørdags-tv-kampen ud fra spil og chancer, og Robert Larsen havde en mulighed efter blot 20 sekunder og igen efter seks minutter, og så havde Kristian Lindberg en af den slags muligheder, en angriber med selvtillid banker ind. Nu skød han på målmanden, og så blev det endnu et opgør uden medgang og medvind for Lindberg og holdkammerater. De er gode mellem de to felter, men inde i dem kniber det med evner, idéer, medgang og især selvtillid, og nu er alle mand så endt i spiralen, der kan være så djævelsk svær at komme ud af.