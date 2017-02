Andreas Hermansen på træningsbanen i FC Roskilde. Foto: Anders Kamper

FCR-talent skal være tålmodig

Sport DB - 10. februar 2017 kl. 09:09 Af Anders Kamper

Det lignede et lille gennembrud for et stort talent, da Hvalsø-drengen Andreas Hermansen spillede de første 45 minutter mod OB i FC Roskildes første træningskamp i opstarten.

Menigmand udenfor banen kunne ikke se, at den unge mand i midterforsvaret mod OB Superligaspillere kun havde ganske få minutter i benene fra 1.holdsfodbold i FC Roskilde, for han gik ganske uimponeret til sagen og tacklede, så det sang i dueller og nærkampe.

Sådan er Andreas Hermansens stil, og han håber, at den fører ham langt. Til en start i FC Roskilde, hvor han har spillet et par år, efter at han kom til klubben fra et skadesplaget og dermed næsten ubrugeligt ophold på FC Midtjyllands akademi i Ikast som U17-spiler. Med tiden må evnerne gerne føre ham til engelsk fodbold.

Andreas Hermansen drømmer om en karriere med bolden - men først gælder det om at væbne sig med tålmodighed, for selv om det blev en god 1. halvleg mod OB, får man ikke bare en plads i et forsvar i konkurrence med og mod Stefan Hansen, Anders Qvist, Daniel Stenderup og Daniel Segev Jørgensen. Andreas Hermansen er 5. valg. Der er lang vej til Rasmus Monnerups udvalgte 11.

Ydermere er der ikke videre tradition for, at egne unge spillere går hele vejen fra ungdomsbold til 1. hold i FCR.

Det ved Andreas Hermansen udmærket, og han giver sig selv 2017 til at lære og suge til sig og ellers bare give den fuld gas ved siden af Handelsskolen.

- Vi har en rigtig god trup, så jeg er med for at lære, og jeg lærer sindssygt meget hele tiden. Der er mange, der har prøvet meget, så min tilgang er, at jeg tager, hvad jeg kan få af spilletid. Hvis jeg ikke kommer til at spille i år, er det ingen katastrofe, siger Andreas Hermansen, der håber på en bænkeplads og eventuelt pokalkampe i den nye sæson.

Vejen er med andre ord lang for den bomstærke forsvarsspiller, der kommer fra et fodboldhjem i Hvalsø med far Jakob, der selv spillede på serieniveau i mange år, de to fodboldspillende brødre Rasmus og Tobias og ikke mindst onkel Anders Hermansen, der indtil for få år siden var FIFA-dommer.

Vil gerne til England

Selv skiftede Andreas Hermansen fra Hvalsø til FC Midtjylland som 2. års U17-spiller, og efter det mislykkede ophold grundet en knæskade var Michael Winter fra FC Roskilde i røret. Det kom der et skifte ud af, og derfra har Hermansen kæmpet sig vej til 1. holdstruppen og debuterede i pokalkampen ude mod Maribo i efteråret.

- Jeg har store ambitioner, så jeg vil nå så langt som muligt, og kunne det blive en engelsk klub på et tidspunkt, ville det være perfekt. De har en fed fodboldkultur derovre, siger Hermansen let drømmende.

Først skal arbejdes gøres i Rådmandshaven.

- Det var fedt at spille mod OB, og det var en rigtig førstekamp med knald på, og det gik super fint. Jeg synes selv, jeg kunne være med, og det er min stil bruge fysikken, og det fik jeg gjort i den kamp. Jeg skal bare gøre mit bedste, og i dagligdagen er det stort at spille sammen med en som Mikkel Thygesen. Han er god til at guide en, for han har prøvet meget, og der er fedt at lære af en som ham.

Men er du i virkeligheden ikke bare træt af, at der hentes så mange gode spillere i FCR's trup, så I unge har svært ved at komme til?

- Jo, men er det er klubbens filosofi, at der skal unge op gennem rækkerne og til 1. holdet, men det bliver sværere, når der hentes så mange spillere. Jeg kan godt forstå, at de gerne vil have gode spillere, når de gerne vil gardere sig, men jo, det er da pisseirriterende, siger Hermansen.

- Jeg så da min chance for at komme til og var tæt på, men så kom Daniel Stenderup, og så røg jeg tilbage i rækken. Men jeg må bare arbejde endnu hårdere, og så håber jeg, at chancen kommer. Det skal den, ellers er det ikke det værd. Jeg er blevet vist tillid og har fået at vide, at jeg nok skal få lov til at spille lidt, og det er fint. Så skal jeg bare vise, at jeg er god nok, siger Andreas Hermansen, der i foråret formentlig skal spille på U19-holdet for at udvikle sin teknik mere end bruge sin fysik på 2. holdet i sjællandsserien.