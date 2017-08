Mikkel Nøhr var med i begge FCR?s mål - men det var som bekendt ikke nok til sejren. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

FCR tabte bizar kamp

Sport DB - 06. august 2017

Én af de mærkeligste kampe længe set i Roskilde Idrætspark fandt sted søndag eftermiddag. FC Roskilde dominerede totalt i 40 minutter, var foran med 2-0 efter et kvarter - men tabte i sidste ende med 2-3 mod Thisted. I en kamp, hvor også dommeren kom stærkt i fokus.

Hjemmeholdet startede bogstavelig talt ud med lyn og torden. Der var nemlig blot spillet 22 sekunder, da FCR nær var kommet foran: En helkikser i Thisteds bagerste geledder gjorde, at Kristian Lindberg pludselig var helt fri - men dennes skud blev for svagt og trillede forbi kassen. Og sørme om ikke, der bare var spillet 25 sekunder yderligere, førend Mikkel Nøhr var endnu tættere på: Men efter en flot solotur prellede hans hårde skud af på stolpen.

Efter ni minutter kom FCR så foran med 1-0: MIkkel Nøhr huserede på venstrekanten, men hans indlæg blev i første omgang bugseret væk af en forsvarer - dog ikke længere væk, end at den springende bold endte hos Kristian Lindberg, som kraftfuldt headede bolden ned i jorden igen og derpå i mål.

Bare fem minutter yderligere skulle der gå, før roskildenserne kom på 2-0: Efter et kvikt bandespil mellem Bo Storm og Mikkel Nøhr blev bolden prikket væk - men kun lige hen til Robert Larsen, som fra kanten af feltet satte en tå på bolden, så den sejlede i det halvtomme mål.

I det hele taget var det et meget rystet Thisted-forsvar, som i 1. halvleg gav en række nemme chancer væk: Blandet andet til de allerede nævnte Mikkel Nøhr og Robert Larsen.

To minutter før pausen vendte kampen så imidlertid: FCRs velspillende målmand Schram kunne ikke gøre noget, da Thisteds Mikkel Agger slap fri i højre side, sprintede fra Anders Nielsen, og sparkede bolden i mål mellem benene på keeperen.

Syv minutter inde i 2. halvleg var der kludder i FCR-forsvaret igen: Kristian Lindberg var med nede for at forsvare, men i en klumspilssituation fik han ikke koordineret med Frederik Schram, som var kommet ud af sit mål: Lindberg headede bolden lige op i vejret for snuden af Schram, og så kunne Mikkel Agger trille nedfaldsbolden stille og roligt i mål.

Og med et kvarter tilbage af kampen gik alting så at sige i sort for hjemmeholdet: Tilsyneladende ud af det blå - ved en hjørnesparkssituation - hev dommer Anders Voergaard pludselig et direkte rødt kort op i snuden på Kristian Lindberg. Angiveligt havde Lindberg slået en Thisted-spiller under hjørnesparket, men det var ualmindeligt svært at få øje på.

Men dermed var dramaet ikke slut: Det efterfølgende straffespark blev reddet af Frederik Schram - og derpå vild jubel i FCR-lejren. Men kun i få sekunder, for så dømte dommeren omspark med henvisning til, at Schram skulle være gået for langt ud af målet, inden han lavede sit udfald. Og omsparket, det scorede Thisteds Sonny Jakobsen så sikkert på.