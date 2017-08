FCR-spiller: - Lortekamp

- Jeg har sgu aldrig prøvet at vinde med tre mål over FC Roskilde. Heller ikke engang som ungdomsspiller, tror jeg. Vi plejer altid at have den dér fornemmelse, når vi har været foran 1-0 mod FCR, at nu udligner de lige om lidt. Men den følelse havde jeg faktisk slet ikke i dag. Det var en rigtig stærk indsats generelt. Og ja, så må jeg bare sige, at det er super fedt, at vi kan score så mange mål i år. Vi bruger lidt mere enkle midler, men det virker.