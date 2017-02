FCR skuffet over aflysning

Sådan så banen ud, da Frem og FC Roskilde skulle have spillet torsdag aften. Den blev aflyst. Foto: Anders Kamper

Sport DB - 10. februar 2017 kl. 09:04 Af jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det havde ikke undgået FC Roskildes opmærksomhed, at vinteren har gjort sit indtog, så first team coach Rasmus Monnerup ringede flere gange i går til folkene i Boldklubben Frem i Valby for at høre til den planlagte træningskamp i aftes.

- Vi fik at vide, at banen var ryddet og saltet klokken 12, og at den var fin. Men da vi kom derud (en god time før kampstart 17.30, red.) var banen ikke i nærheden af, at vi kunne spille på den.

- Der var is og sne over halvdelen af banen, og det ville være alt for farligt for spillerne. Det er altså en ærgerlig aflysning - specielt, når vi har ringet og spurgt og fået at vide, at alt var klar. Og når vi herhjemme havde en bane, der stod snorlige på, som vi bare kunne have flyttet kampen til.

Lyder det fra Rasmus Monnerup, der sammen med manager Anders Theil i aftes arbejdede på højtryk for at trylle en modstander op til spille træningskamp med i dag i stedet.

- For vi har kun haft spillerne på banen tirsdag på grund af vejret, og det er lige lidt nok. De har selvfølgelig været i vægttræningen, og det er også fint, for vi vil gerne have noget styrke ind på nuværende tidspunkt. Men det er lige lidt nok, forklarer Rasmus Monnerup om den manglende boldtræning og jagten på en træningskamp fredag.

En jagt, der var forgæves, så derfor spilles der en intern kamp til fredagens træning.

Næste »rigtige« træningskamp, som også er den sidste inden træningslejren sydpå fra mandag den 20 februar, er på onsdag hjemme mod Avarta.