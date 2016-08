Marc Rochester og Mikkel Thygesen for hhv. HB Køge og FC Roskilde delte i porten mandag aften. Foto: Hans-Jørgen Johansen

FCR og HB Køge i dramatisk uafgjort

Sport DB - 29. august 2016 kl. 20:59 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var knald på, da FC Roskilde og HB Køge mandag aften spillede 1-1 i lokalopgøret i 1.division. I en kamp, som bød på fem advarsler og et rødt kort.

1. halvleg blev et om ikke spillemæssigt, så i hvert fald chancemæssigt festfyrværkeri. Der var bare spillet to minutter, før den første store mulighed faldt. Men Morten Nielsens forsøg på at »helflugtelobbe« bolden i mål mislykkedes. Otte minutter senere var det så i den anden ende, at tingene skete. HB Køges angriber Jeppe Simonsen opsnappede en løs bold midt på FCR's banehalvdel, tog et parr træk og hamrede så på mål fra kanten af feltet - men en stor redning af Frederik Schram i målet forhindrede en Køge-føring.

Fra det 20. til 24. minut gik kampen nærmest chance-amok: Først brændte hjemmeholdets Mikkel Thygesen tæt under mål, men fra en spids vinkel - så sparkede føromtalte Simonsen på overliggeren - inden FC Roskilde så kom foran. Et indkast fra Mikkel Nøhr skulle have været forlænget af Nicklas Halse, men i stedet »vandt« køgensernes Daniel Arrocha hovedstødsduellen.

Dog vandt han den ikke mere, end at bolden, i stedet for at blive clearet, nu sejlede i eget mål.

12 minutter inde i 2. halvleg fik gæsterne en stor håndsrækning, da FCR's Stefan Hansen modtog sin anden advarsel - så dermed 10 mod 11 i de sidste 33 minutter. Længe var det dog på trods af undertallet stadig hjemmeholdet, der var farligst. Valon Ljuti afsluttede en lang solotur med at sparke lige på HB Køge-keeper Andreas Hansen efter 64 minutter.

14 minutter senere sparkede den indskiftede Mark Leth lige over mål. Men i kampens sidste 10 minutter kunne man efterhånden godt mærke, at FCR var meget trætte. Og i kampens overtid slog HB Køge så til. Et helkikset skud fra Mark Gundelach endte i stedet med at blive en perfekt frispilning til Aleksandar Lazarevic, som kunne glide bolden i mål.

1-1, og sådan sluttede det underholdende lokalopgør.