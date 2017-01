Bo Tue Knudsen ser frem til, at der bygges et nyt stadion i Rådmandshaven.

FCR-formand jubler over nyt stadion

Sport DB - 13. januar 2017 kl. 11:06 Af Anders Kamper

Fodboldklubben FC Roskildes ejer og bestyrelsesformand, Bo Tue Knudsen, er ikke kun glad på sin klubs vegne over udsigten til et nyt stadion at spille, når det en dag står færdigt i Rådmandshaven.

Bo Tue glæder sig mindst lige så meget på Roskilde bys vegne og kalder det »fantastisk« og »en gave til byen«, at banen nu vendes, at der kommer nye klublokaler til RB06, flere og bedre omklædningsfaciliteter, liberale erhvervs med sundhedscenter og meget, meget mere.

- Det har en kæmpe betydning for os, for der mangler helt klart faciliteter og plads og være på, og nu kommer der mere spilletid på banen fordi det bliver kunstgræs, så ikke kun RB, men alle andre klubber i byen kan bruge banen. For os er kunst græs fint, og jeg ved godt, at mange ser lidt skævt til Nordsjællands bane, men den er skiftet nu, men de nye udgaver er meget bedre. Det er jo vanvittigt, at vi kun kan spille 16 gange om året på en græsplane, når der kan lægges kunstgræs, så banen kan bruges meget mere, siger Bo Tue Knudsen, som selv får kontor for FCR i en af tribunerne, hvor der også skal indrettes sponsorlonge.

- Det er virkelig fantastisk, det her, og en gave til byen, når man satser på og støtter mange sportsgrene. Nu kommer der et sportscollege med 135 værelser til unge mennesker, og dem skriger byen efter, så på den måde skaber vi det måske mest unikke set up i hele Danmark. Vi har alle uddannelser i byen, og ny kan vi kombinere elitesport med uddannelse, og talenter kan få et sted at bo. Alle elitesportsgrene vil på den måde virkelig sætte Roskilde på landskortet. Nu kan vi tiltrække store talenter. Nu laves der en helhedsløsning, og det, synes jeg, er det mest fantastiske ved det her.

Siger FCR-formanden, der nu afventer den kommunale proces, der skal gennemføres, før første spadestik kan tages og banen blandt andet vendes 90 grader.

- Det samlede byggeri tager nok 18 måneder, og derefter vil der nok gå noget tid, før det hele er på plads, men hvornår man starter, er der vist ingen, der kan sige noget om nu.

Hvor skal I spille mens der bygges?

- Ja... jeg ved det ikke, og det er et rigtig godt spørgsmål! Jeg kunne da godt tænke mig, at man vendte banen til en start, som i Randers og Esbjerg, så vi kan spille, og så man kan bygge rundt om, men det er nok urealistisk. Man kan også forestille sig, at vi bygger noget midlertidigt på træningsbanen op mod trælasten med indhegning. Jeg ved det ikke, og ellers er alternativet, at vi spiller hjemmekampene et andet sted, men det er ikke holdbart. Vi må finde en løsning.

Hvad betyder det her for FCR og betaling at stadionleje?

- Vi kommer til at betale for de lokaler, vi skal leje os ind i, men vil da kæmpe for, at det bliver så billigt som muligt! Sådan er det, og det bliver nok dyrere, men så m vi kæmpe for at finde de ekstra indtægter, der skal til.

Spillerne FC Roskilde så i Superligaen, når det nye stadion står der om 18-24 måneder...?

- Vi arbejder hen imod det! Vi skal i Top-5 i år, Top-3 næste år, og så skal vi spille med om, at komme op. Budgetmæssigt udvikler forretningen sig rigtig godt. Vi bygger på hele tiden, men lige nu mangler vi altså faciliteter til at kunne rykke op, så det ville ikke være fantastisk at rykke op nu, selv om vi ligger deroppe.

- Det optimale ville være at rykke op om tre år på et nyt stadion og hvor klubben ligger på en omsætning omkring de 18-20 millioner kroner. Der skal vi op, for vi skal altså blive deroppe, når vi kommer op. Hvis vi skulle være så godt at rykke op nu, så må vi tage den derfra og finde en løsning på det. Jeg kan ikke fortælle, hvad den skal være, men det skal jo løses, siger Bo Tue Knudsen.