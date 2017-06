Send til din ven. X Artiklen: FCR-drenge klar til finale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCR-drenge klar til finale

Sport DB - 09. juni 2017 kl. 09:02 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Roskildes spillere på U19-holdet går lørdag eftermiddag på banen i Roskilde Idrætspark til sæsonens vigtigste kamp.

Modstanderen er Viborg, og opgøret er en direkte duel om at bliver nummer et i U19-spillernes næstbedste række på nationalt niveau.

Inden kampen ligger jyderne nummer et, FCR nummer to - begge med 37 point, dog er Viborg bedst placeret fordi holdet er bedst indbyrdes efter en 4-2 sejr i den første kamp.

En sejr vil altså bringe FC Roskilde alene i spidsen inden den sidste kamp mod Næstved. De ligger nummer fire i rækken, mens HB Køge ligger treer.

Vigtigheden af kampen er ikke til at tage fejl af, når man taler med træner Thomas Axel Madsen.

- Vi har nærmet os målet om at vinde divisionen hele sæsonen og har snakket en del om det. Nu kan vi selv afgøre det, og slår vi Viborg, så ser det rigtig godt ud. Det betyder meget for os at vinde rækken, for vi har arbejdet hårdt og målrettet for at få holdet til at stå godt på alle måneder. Vi har spillet gode halvlege og flotte kampe i foråret, siger træneren.

I vinterpausen var FC Roskilde kun få point fra 1. pladsen, og i takt med sejrene i foråret er ambitionen om at vinde rækken vokset i spillerne.

- Vi gik efter top-5 fra start, men i vinter ændrede vi målet til at gå efter at vinde rækken. Det var alle enige om, og i foråret har det vigtigste for os været, at vi har fået vigtige point i Jylland. Det har vi tidligere haft svært ved.

Thomas Axel Madsen henviser til et point i Næsby, en sejr på 2-0 i Thisted og ikke mindst 4-4 mod Sønderjyske i en »vanvittig« kamp. FC Roskilde dominerede kampens start, men var bagud 0-3 efter en halv time.

Det stod 3-1 ved pausen, blev 3-3, inden SønderjyskE kom foran for så at se FC Roskilde udligne til slutresultatet. Målene blev scoret af Claus Meinert, Younes Bakir (2) og sidst Mathias Kisum.

- Vi har fortjent vores point i foråret, hvor vi var mere heldige i efteråret. Vi har spillet stabilt, og det er vigtigt i en tæt top, siger træneren.

Han peger på Bakir som forårets profil og Gustav Rasmussen som sæsonens ditto med mange gode kampe.

Hvad er dit succeskriterium som træner - at vinde kampe eller levere spillere til 1. divisionstruppen?

- Begge dele. Jeg vil rigtig gerne vinde kampe og gerne med flot boldbesiddende fodbold, hvor vi spiller godt og med en defensiv organisation, der forbereder spillerne til seniorfodbold. De skal blive voksne i deres tilgang og ikke lave for mange fejl. Der bliver scoret flere mål efter individuelle fejl i U19 end i seniorfodbold, så man skal være skarp, siger Thomas Axel Madsen og fortsætter om det at levere spillere til 1. holdstruppen.

- Det er vigtigt for mig at have en dialog med Theil (FCR-manager Anders, red.) og prikke ham på skulderen omkring spillere vi skal beholde. Også selv om de ikke lige kan træde ind på et tophold i 1. division nu, men for at se dem an og følge deres udvikling og hvad det gør ved dem at være i et træningsmiljø på 1. holdet i et år. Kan jeg levere spillere den vej, vil det være en succes for mig, men jeg sætter ikke tal på.

- To om året er mange, men er ikke urealistisk, for der er gode årgange på vej. Det er ikke sikkert, de bliver, men vi skal se dem an og om de udvikler sig til egne spillere. Det vigtigste er, at der ikke er for lang afstand mellem U19-holdet og 1.holdet, så hvis 1.holdet kigger mod Superligaen og U19-holdet ligger i bunden af 1. division, så er det et meget stort spring, men derfor kan der godt være gode spillere, siger Thomas Axel Madsen.

- Det handler om at være god til at spotte talenterne og se, om de kan gå hele vejen til 1. holdet, og har vi dem, så skal de beholdes! Så må de ikke blive etablerede divisionsspillere et andet sted indenfor et år fordi vi bare lod dem gå og ikke havde plads til dem. Det er et stort spring.

Hvor mange i din trup lige nu vil du gerne se på 1. holdet om to-fire år?

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi beholdte tre-fire af vores 2. års U19-spillere, og af dem må to gerne spillere gerne være fast i 1. holdstruppen om halvandet år. Det kunne jeg godt se for mig, så der skal tålmodighed til for alle parter, siger U19-træneren om sin unge trup, der nu spiller om at vinde landets næstbedste række.

Lørdag går det løs mod Viborg, og der dækkes op til stort rykind i Rådmandshaven.