Søren Weber Juul i FC Roskilde. Foto: Anders Kamper

FCR-chef:- Ting tager tid

Sport DB - 16. september 2016 kl. 13:11 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens lederne i Roskildes fodboldklubber slås på ord om, hvorfor de ikke kan og ikke vil arbejde sammen om talentudviklingen i byen, så kigger FC Roskilde forholdsvis nyansatte ungdomssportschef Søren Weber Juul på med en vis grad af ærgrelse.

- Vi arbejder med at optimere tingene i dagligheden her og at gøre det godt, og jeg vil arbejde stinkende hårdt for, at vi kan udnytte det potentiale, der er i byen og at de bedste spillere bliver i byen, siger Weber Juul i diplomatiske vendinger.

Han vil samle, ikke sprede folk og klubber.

- Lige nu har vi produceret en masse gode spillere, som desværre spiller andre steder end i Roskilde. Vi skal gå efter bolden og have en god tone. Jeg drikker meget kaffe, og jeg kommer gerne og drikker kaffe med folk. Vi skal have dialog, snakke pænt og behandle hinanden ordentligt, siger Weber Juul og fortæller om den virkelighed, der er ude på træningsbanerne.

- Når min U12-træner kigger på kampe rundt om, så står han ved siden af Lyngbys, Brøndbys, FCKs og FC Nordsjællands scout, og jeg ville have det skidt med, at min scout ikke også var der. Vi skal være der, for vi skal samle de bedste spillere i Roskilde, siger Weber Juul.

Hvad tænker du så, når Himmelev kigger mod FCK og KFUM mod Brøndby.

- Jeg har fokus på at lave en god dagligdag her og lave et godt set up. Vi har nogle gode trænere, og jeg glæder mig over de ting, der sker i dagligdagen. Det er mit fokus.

- Ting tager tid, og vi er i gang med det første år med en moderklub. Det nok et lettere set up at navigere i, og der findes nok ikke tre moderklubber i en dansk klub, og selv med to der næsten kun FCK. Det er svært. Vi arbejder hårdt på også at lave gode relationer. Vi skal vinde guldet i dagligdagen, og det går vi efter hver dag, siger Søren Weber Juul.